Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 5)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова вновь окажутся «По ту сторону смерти»

10 ноября
2021 год

Новости кино >>
10 ноября 2021
На НТВ 15 ноября в 21.20 состоится премьера нового сезона остросюжетного триллера «По ту сторону смерти» с Сергеем Гармашем и Светланой Ходченковой в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, в продолжении сериала следователю СК Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Дёминой предстоит расследовать три новых дела, основной составляющих которых является мистика.

Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова вновь окажутся «По ту сторону смерти»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В первой истории 14-серийного сезона Точилин и Дёмина столкнутся с Малышевым, новоиспечённым директором Щедринского НПЗ Ярославской области. На приёме у психотерапевта Сабуровой, хорошей подруги Юлии, он в деталях рассказывает о своих видениях: ему являются образы, как он убивает женщину, с которой даже не знаком и которая уже мертва, а после – и саму Сабурову. Далее Глеб и Юлия познакомятся с Ритой Нильсен, у которой часто случаются нервные срывы из-за паранойи по поводу того, что её дочери что-то угрожает. Вскоре они узнают, что у девушки также бывают видения и что она обладает способностью предсказывать смерть. В разговоре с Дёминой Рита расскажет о страшных событиях, которым суждено будет сбыться. В заключительной истории Точилину придётся вернуться на 12 лет назад и вспомнить уголовное дело, которое он тогда расследовал. А причиной этого возвращения станет учитель Нефёдов: на его руке татуировка с семью датами, первая из которых – дата смерти дочери Точилина Нади, последующие пять – дни гибели фигурантов того дела, а дата седьмой строки наступит через несколько дней.

По словам Гармаша, он «стоял у самых истоков проекта, поскольку давно знаком с генеральным продюсером НТВ Тимуром Вайнштейном и автором сценария Олегом Антоновым – с ним мы учились на параллельных курсах в школе-студии МХАТ. Первый сезон был интересным со многих сторон: это и истории, которые сложились, и актёрская команда, и съёмочная группа. Если исключить "Каменскую", то это второй телевизионный проект в моей жизни, когда я действительно ждал следующий сезон. Я рад замечательному партнёрству со Светланой Ходченковой, мы с ней впервые встретились в этом проекте, и у наших героев достаточно небанальная история взаимоотношений. Но в этой истории есть веский и убедительный вектор в третий сезон».

Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова вновь окажутся «По ту сторону смерти»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В новом сезоне на фоне расследований трёх новых дел, находящихся на стыке мистики и реальности, личные отношения между Точилиным и Дёминой примут новый вектор развития и приведут к неожиданным событиям.

«В новом сезоне у наших с Сергеем Леонидовичем героев появляются личные взаимоотношения. Я думаю, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как два человека, работая вместе, пытаются оставаться любящими людьми и при этом выполнять какие-то общие рабочие дела. Расследования должны развиваться на фоне какого-то основного события, а у нас это – личные отношения главных героев: они ссорятся, мирятся, любят друг друга и пытаются найти компромисс. Поэтому новый сезон будет интересен со всех точек зрения», — рассказала Ходченкова.

Читайте также Можем повторить: 23 продолжения российских сериалов, ожидаемых этой осенью

Съёмки проходили в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Например, одну из локаций снимали в подмосковной Рузе, где находится нефункционирующая ГЭС. Рядом с ней была построена избушка, которую по сюжету один из героев сериала должен будет сжечь. На съёмках присутствовали эксперты-криминалисты, которые помогали в написании некоторых моментов, каскадёры, а также гипнолог, который участвовал в работе и над первым сезоном: все сцены, в которых героев сериала погружают в гипноз, снимались с гипнологом, который корректировал текст и поведение Юлии Дёминой.

«Для меня главное сходство двух сезонов – жанр, а главное отличие – совсем другое погружение в какие-то базовые психологические аспекты. Например, значение и роль женщины и в жизни в мужчины, и в принципе в жизни: роль женщины, на плечах которой лежит гигантская ответственность за жизнь. Если говорить глобально, то это другой уровень философии, который задевает сакральные аспекты, вопросы жизни и смерти. Это мы видим во всех трёх историях нового сезона. Здесь также можно говорить и о библейских историях. Всё это тонко и аккуратно вшито в истории нового сезона, которые на первый взгляд не совсем очевидны», — говорит режиссёр Сергей Чекалов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова снова оказались втянуты в мистические истории
Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова расследуют мистические преступления
Ходченкова и Гармаш пойдут по следу «живого трупа»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Олег АнтоновТимур ВайнштейнСергей ГармашСветлана ХодченковаСергей Чекалов
фильмы
Каменская-1По ту сторону смертиПо ту сторону смерти-2

фотографии >>
Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова вновь окажутся «По ту сторону смерти» фотографии
Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова вновь окажутся «По ту сторону смерти» фотографии
Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова вновь окажутся «По ту сторону смерти» фотографии
Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова вновь окажутся «По ту сторону смерти» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Золотая коллекция (выпуск 5)

Скорбим

Виктор Гунин
7 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Гунин.
Галина Шелкова
7 ноября ушла из жизни актриса Галина Шелкова.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Ирина Жалыбина
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Анастасия Сиваева
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Джек Скалиа
Майкл Джей Уайт
Рой Шайдер
Ванесса Энджел
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Джой: Американка в русском балете
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, 2021
Поговори с ней
драма
Испания, 2002
Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Вкус жизни
драма, мелодрама
Дания, Швеция, 2021
Друг на продажу
комедия
Россия, 2021
Естественный свет
военный фильм, драма
Венгрия, Германия, Латвия, Франция, 2021
Любовь, любовь, любовь
драма, комедия, мелодрама
США, 2020
Проклятье Эбигейл
детектив, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Ряд 19
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен