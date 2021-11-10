Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова вновь окажутся «По ту сторону смерти»

На НТВ 15 ноября в 21.20 состоится премьера нового сезона остросюжетного триллера «По ту сторону смерти» с Сергеем Гармашем и Светланой Ходченковой в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, в продолжении сериала следователю СК Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Дёминой предстоит расследовать три новых дела, основной составляющих которых является мистика.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В первой истории 14-серийного сезона Точилин и Дёмина столкнутся с Малышевым, новоиспечённым директором Щедринского НПЗ Ярославской области. На приёме у психотерапевта Сабуровой, хорошей подруги Юлии, он в деталях рассказывает о своих видениях: ему являются образы, как он убивает женщину, с которой даже не знаком и которая уже мертва, а после – и саму Сабурову. Далее Глеб и Юлия познакомятся с Ритой Нильсен, у которой часто случаются нервные срывы из-за паранойи по поводу того, что её дочери что-то угрожает. Вскоре они узнают, что у девушки также бывают видения и что она обладает способностью предсказывать смерть. В разговоре с Дёминой Рита расскажет о страшных событиях, которым суждено будет сбыться. В заключительной истории Точилину придётся вернуться на 12 лет назад и вспомнить уголовное дело, которое он тогда расследовал. А причиной этого возвращения станет учитель Нефёдов: на его руке татуировка с семью датами, первая из которых – дата смерти дочери Точилина Нади, последующие пять – дни гибели фигурантов того дела, а дата седьмой строки наступит через несколько дней.
По словам Гармаша, он «стоял у самых истоков проекта, поскольку давно знаком с генеральным продюсером НТВ Тимуром Вайнштейном и автором сценария Олегом Антоновым – с ним мы учились на параллельных курсах в школе-студии МХАТ. Первый сезон был интересным со многих сторон: это и истории, которые сложились, и актёрская команда, и съёмочная группа. Если исключить "Каменскую", то это второй телевизионный проект в моей жизни, когда я действительно ждал следующий сезон. Я рад замечательному партнёрству со Светланой Ходченковой, мы с ней впервые встретились в этом проекте, и у наших героев достаточно небанальная история взаимоотношений. Но в этой истории есть веский и убедительный вектор в третий сезон».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В новом сезоне на фоне расследований трёх новых дел, находящихся на стыке мистики и реальности, личные отношения между Точилиным и Дёминой примут новый вектор развития и приведут к неожиданным событиям.
«В новом сезоне у наших с Сергеем Леонидовичем героев появляются личные взаимоотношения. Я думаю, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как два человека, работая вместе, пытаются оставаться любящими людьми и при этом выполнять какие-то общие рабочие дела. Расследования должны развиваться на фоне какого-то основного события, а у нас это – личные отношения главных героев: они ссорятся, мирятся, любят друг друга и пытаются найти компромисс. Поэтому новый сезон будет интересен со всех точек зрения», — рассказала Ходченкова.
Съёмки проходили в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Например, одну из локаций снимали в подмосковной Рузе, где находится нефункционирующая ГЭС. Рядом с ней была построена избушка, которую по сюжету один из героев сериала должен будет сжечь. На съёмках присутствовали эксперты-криминалисты, которые помогали в написании некоторых моментов, каскадёры, а также гипнолог, который участвовал в работе и над первым сезоном: все сцены, в которых героев сериала погружают в гипноз, снимались с гипнологом, который корректировал текст и поведение Юлии Дёминой.
«Для меня главное сходство двух сезонов – жанр, а главное отличие – совсем другое погружение в какие-то базовые психологические аспекты. Например, значение и роль женщины и в жизни в мужчины, и в принципе в жизни: роль женщины, на плечах которой лежит гигантская ответственность за жизнь. Если говорить глобально, то это другой уровень философии, который задевает сакральные аспекты, вопросы жизни и смерти. Это мы видим во всех трёх историях нового сезона. Здесь также можно говорить и о библейских историях. Всё это тонко и аккуратно вшито в истории нового сезона, которые на первый взгляд не совсем очевидны», — говорит режиссёр Сергей Чекалов.
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