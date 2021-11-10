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Появились подробности о российской драме Netflix с Александром Петровым

10 ноября
2021 год

Новости кино >>
10 ноября 2021
Российская психологическая драма Netflix с Александром Петровым в главной роли обрастает подробностями. Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

Появились подробности о российской драме Netflix с Александром Петровым
фото: пресс-служба стримингового сервиса Netflix

«История захватила нас, как только мы прочитали сценарий, и мы рады объединиться с невероятной российской командой, чтобы воплотить в жизнь второй сериал для Netflix в России. Это удивительная история с уникальным взглядом на то, какие невообразимо сложные и неожиданные повороты могут ждать человека на его жизненном пути. Мы с нетерпением ждем, когда зрители Netflix в России и по всему миру смогут оценить эту глубокую психологическую драму», — прокомментировала Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix в Центральной, Восточной Европе и России.

У главного героя сериала есть все — признание, поклонницы и деньги. Но роскошная жизнь, о которой можно только мечтать, в один миг оказывается в прошлом, когда молодой человек становится виновником преступления. Впереди – бесконечная череда ежедневных испытаний, каких он не мог себе представить. Его прежний мир теперь разрушен, а в новом нет и проблеска надежды. Путь к искуплению неизбежно будет долгим и трудным. Единственное решение – найти прощение, чтобы проснуться однажды другим человеком.


Шоураннером и сценаристом драмы выступит Эдуард Оганесян. По его словам, «эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я ещё не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни».

За сценарий также отвечают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. В продюсерскую команду вошли продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Кочеткова, Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов и со-продюсеры Алина Тяжлова и Мила Розанова.


«Вокруг этого талантливого и необычного материала нам удалось собрать очень крутую команду: Эдуарда, автора со своим уникальным почерком и взглядом, Сашу Петрова, большого актера и продюсерский коллектив с топовой экспертизой. И мы, конечно, рады тем перспективам, которые дает этому проекту совместная работа с Netflix», — говорят продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

Сериал, который пока не имеет названия, выйдет на Netflix по всему миру. По словам Бондарчука, «это сотрудничество — большой шаг для всей индустрии и показатель того, что мы все движемся в верном направлении и продолжаем развиваться дальше. Партнерство с Netflix — с развлекательным сервисом, который формирует тренды и задает уровень качества контента – важный продюсерский и творческий опыт для нас. Для меня это повод вновь поработать с командой мечты, вместе с которой радостно пускаться в новое интересное путешествие».
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