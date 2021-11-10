Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 5)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 70 лет Виктору Сухорукову

10 ноября
2021 год

Новости кино >>
10 ноября 2021
Сегодня, 10 ноября, исполнилось 70 лет заслуженному и народному артисту России, популярному советскому и российскому актеру театра и кино Виктору Сухорукову.

Исполнилось 70 лет Виктору Сухорукову

Виктор Иванович родился 10 ноября 1951 года в подмосковном городе Орехово-Зуево. В 1978-м окончил ГИТИС, где учился на курсе профессора Всеволода Остальского. Работал в ленинградских театрах: Академическом театре комедии имени Акимова, Театре имени Ленинского комсомола, Молодом театре и Театре драмы и комедии на Литейном. В Москве играл на сцене Вахтанговского театра и Театра имени Моссовета. Участвовал в театральных антрепризах, включая «Игроков» Олега Меньшикова.

В кинематографе дебютировал в 1973-м, засветившись в эпизоде драмы Родиона Нахапетова «С тобой и без тебя», однако по-настоящему привлек к себе внимание лишь в 1990-м главной ролью в фильме Юрия Мамина «Бакенбарды». Сыграл в большинстве шедевров Алексея Балабанова: Его в «Счастливых днях», Иеремию в «Замке», Виктора Багрова в дилогии «Брат», Виктора Ивановича в картине «Про уродов и людей» и Степана в «Жмурках». В «Грузе 200» озвучил Журова вместо Алексея Полуяна.

Исполнилось 70 лет Виктору Сухорукову
фото: кадр из фильма «Брат»

На счету мастера более 115 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Магия чёрная и белая», «Макар-следопыт», «Комедия строгого режима», «Операция "С Новым годом!"», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Дальнобойщики», «Сказ про Федота-Стрельца», «Антикиллер», «Теория запоя», «Бедный, бедный Павел», «Звезда эпохи», «Не хлебом единым», «Ночной продавец», «Остров», «Пушкин: последняя дуэль», «Агитбригада "Бей врага!"», «Пассажирка», «В стиле jazz», «Овсянки», «Фурцева», «Апофегей», «Новая жизнь», «Уик-энд», «Дневник мамы первоклассника», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Седьмая руна», «Физрук», «Годунов», «Грозный» и «Огонь».

Подарил свой голос персонажам мультфильмов «Приключения в Изумрудном Городе», «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Иван Царевич и Серый Волк» и «Суворовъ». На большом экране в скором будущем его можно будет увидеть в фильмах «Своя война» и «Чемпион мира».

Читайте интервью Виктор Сухоруков: «Не понравится – деньги верну»

Обладатель более десятка престижных наград, среди которых два приза фестиваля «Созвездие», статуэтки киносмотров «Московская премьера» и «Литература и кино», «Белый слон», два «Золотых орла», «Ника» и Орден Дружбы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я размашисто живу, яростно»: Виктор Сухоруков поделился мыслями о своей карьере
Виктор Сухоруков встаёт на защиту криминального мира Петербурга в трейлере сериала «Цыплёнок жареный»
Виктор Сухоруков раскрыл причины увольнения из Театра им. Моссовета
«Умирать не хочу, жить слишком интересно»: Виктор Сухоруков о планах на будущее, деньгах и Голливуде
Александр Паль и Виктор Сухоруков сыграют в фильме про Чикатило
В Подмосковье открыли памятник Виктору Сухорукову
Хроники Балабанова
Гениальное сумасшествие
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Алексей БалабановЮрий МаминОлег МеньшиковРодион НахапетовАлексей ПолуянВиктор Сухоруков
фильмы
Агитбригада "Бей врага!"АнтикиллерАпофегейБакенбардыБандитский Петербург - 2 (Адвокат)Бедный, бедный ПавелБратБрат-2В стиле jazzГодуновГрозныйГруз 200ДальнобойщикиДневник мамы первоклассникаЖмуркиЗамокЗвезда эпохиИван Царевич и Серый ВолкИгрокиКомедия строгого режимаМагия чёрная и белаяМакар-следопытНе хлебом единымНовая жизньНочной продавецОвечка Долли была злая и рано умерлаОвсянкиОгоньОперация "С Новым годом!"ОстровПассажиркаПриключения в Изумрудном ГородеПро уродов и людейПро Федота-стрельца, удалого молодцаПушкин: последняя дуэльС тобой и без тебяСвоя войнаСедьмая рунаСказ про Федота-СтрельцаСуворовъСчастливые дниТеория запояУик-эндУлицы разбитых фонарей-1Улицы разбитых фонарей-2Физрук (все сезоны)ФурцеваЧемпион мира
театры
"Балтийский дом"Молодой театрТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр им. МоссоветаТеатр Комедии имени АкимоваТеатр на Литейном

фотографии >>
Исполнилось 70 лет Виктору Сухорукову фотографии
Исполнилось 70 лет Виктору Сухорукову фотографии
Исполнилось 70 лет Виктору Сухорукову фотографии
Исполнилось 70 лет Виктору Сухорукову фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Герой»

Скорбим

Виктор Гунин
7 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Гунин.
Галина Шелкова
7 ноября ушла из жизни актриса Галина Шелкова.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Ирина Жалыбина
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Анастасия Сиваева
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Джек Скалиа
Майкл Джей Уайт
Рой Шайдер
Ванесса Энджел
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Джой: Американка в русском балете
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, 2021
Поговори с ней
драма
Испания, 2002
Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Вкус жизни
драма, мелодрама
Дания, Швеция, 2021
Друг на продажу
комедия
Россия, 2021
Естественный свет
военный фильм, драма
Венгрия, Германия, Латвия, Франция, 2021
Любовь, любовь, любовь
драма, комедия, мелодрама
США, 2020
Проклятье Эбигейл
детектив, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Ряд 19
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен