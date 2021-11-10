Исполнилось 70 лет Виктору Сухорукову

Сегодня, 10 ноября, исполнилось 70 лет заслуженному и народному артисту России, популярному советскому и российскому актеру театра и кино
Виктору Сухорукову
.
Виктор Иванович
родился 10 ноября 1951 года в подмосковном городе Орехово-Зуево. В 1978-м окончил ГИТИС, где учился на курсе профессора Всеволода Остальского. Работал в ленинградских театрах:
Академическом театре комедии имени Акимова
,
Театре имени Ленинского комсомола
,
Молодом театре
и
Театре драмы и комедии на Литейном
. В Москве играл на сцене
Вахтанговского театра
и
Театра имени Моссовета
. Участвовал в театральных антрепризах, включая «
Игроков
»
Олега Меньшикова
.
В кинематографе дебютировал в 1973-м, засветившись в эпизоде драмы
Родиона Нахапетова
«
С тобой и без тебя
», однако по-настоящему привлек к себе внимание лишь в 1990-м главной ролью в фильме
Юрия Мамина
«
Бакенбарды
». Сыграл в большинстве шедевров
Алексея Балабанова
: Его в «
Счастливых днях
», Иеремию в «
Замке
», Виктора Багрова в дилогии «
Брат
», Виктора Ивановича в картине «
Про уродов и людей
» и Степана в «
Жмурках
». В «
Грузе 200
» озвучил Журова вместо
Алексея Полуяна
.
фото: кадр из фильма «Брат»
На счету мастера более 115 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «
Магия чёрная и белая
», «
Макар-следопыт
», «
Комедия строгого режима
», «
Операция "С Новым годом!"
», «
Улицы разбитых фонарей
», «
Бандитский Петербург
», «
Дальнобойщики
», «
Сказ про Федота-Стрельца
», «
Антикиллер
», «
Теория запоя
», «
Бедный, бедный Павел
», «
Звезда эпохи
», «
Не хлебом единым
», «
Ночной продавец
», «
Остров
», «
Пушкин: последняя дуэль
», «
Агитбригада "Бей врага!"
», «
Пассажирка
», «
В стиле jazz
», «
Овсянки
», «
Фурцева
», «
Апофегей
», «
Новая жизнь
», «
Уик-энд
», «
Дневник мамы первоклассника
», «
Овечка Долли была злая и рано умерла
», «
Седьмая руна
», «
Физрук
», «
Годунов
», «
Грозный
» и «
Огонь
».
Подарил свой голос персонажам мультфильмов «
Приключения в Изумрудном Городе
», «
Про Федота-стрельца, удалого молодца
», «
Иван Царевич и Серый Волк
» и «
Суворовъ
». На большом экране в скором будущем его можно будет увидеть в фильмах «
Своя война
» и «
Чемпион мира
».
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Обладатель более десятка престижных наград, среди которых два приза фестиваля «Созвездие», статуэтки киносмотров «Московская премьера» и «Литература и кино», «Белый слон», два «Золотых орла», «Ника» и Орден Дружбы.
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