«Игра в кальмара» официально продлена на второй сезон

«Игру в кальмара
» официально продлили на второй сезон. Об этом рассказал Хван Дон Хёк
изданию Associated Press
, уточнив, что Ли Джон Джэ
вернется к роли Сон Ки Хуна.
Режиссеру пришлась по душе положительная реакция зрителей, и он решился на съемки второго сезона. Подробностей о сюжете пока нет, как и о мотивах Ки Хуна. На данный момент продолжение южно-корейской дорамы находится на стадии планирования производства.
«Игра в кальмара», стартовавшая в сентябре 2021 года, стала самым популярным шоу за всю историю Netflix.
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