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«Игра в кальмара» официально продлена на второй сезон

10 ноября
2021 год

Новости кино >>
10 ноября 2021
«Игру в кальмара» официально продлили на второй сезон. Об этом рассказал Хван Дон Хёк изданию Associated Press, уточнив, что Ли Джон Джэ вернется к роли Сон Ки Хуна.

«Игра в кальмара» официально продлена на второй сезон

Режиссеру пришлась по душе положительная реакция зрителей, и он решился на съемки второго сезона. Подробностей о сюжете пока нет, как и о мотивах Ки Хуна. На данный момент продолжение южно-корейской дорамы находится на стадии планирования производства.

«Игра в кальмара», стартовавшая в сентябре 2021 года, стала самым популярным шоу за всю историю Netflix.
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