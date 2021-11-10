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«КрисТина» с Юлией Хлыниной стартует 2 декабря

10 ноября
2021 год

Новости кино >>
10 ноября 2021
Премьера оригинального сериала Start «КрисТина» с Юлией Хлыниной сразу в двух главных ролях состоится 2 декабря, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«КрисТина» с Юлией Хлыниной стартует 2 декабря
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Для Хлыниной «было важно, чтобы девушка, которая станет моим дублером, не только внешне была похожа на меня, но и близка по темпераменту, психофизически. Плюс от дублера требовался профессионализм — уметь быстро работать на съемочной площадке в условиях сериального формата. Для точного создания сходства между нами дублер смотрела на меня как в зеркало, изучала сцены с моим участием, наблюдала за мной, а потом перенимала мимику, жесты и поведение. Сложностей не возникало — Марианна (актриса-дублер Юлии) поддерживала меня, точно выполняя свою работу, она помогала мне и давала возможность довериться "партнеру", чтобы в итоге получилась честная сцена».

По сюжету восьмисерийной драмы Крис (Хлынина) работает продавцом в зоомагазине на окраине города. Мечты стать ветеринаром давно в прошлом, зато в будущем, буквально завтра, Крис ждет отпуск с ее парнем Кириллом (Пётр Скворцов). Правда, собраться в отпуск для Крис — целое дело, ведь любое решение девушка принимает с помощью монетки. Да, даже выбор между бейсболкой и соломенной шляпой, между латте и капучино, поездкой на метро или на такси может сделать только волшебная монетка, когда-то подаренная отцом (Андрей Ургант). В первый день отпуска все планы Крис летят к чертям: в инстаграме она видит пост своего бывшего Сергея (Антон Филипенко), который погиб пять лет назад в аварии. Поссорившись с Кириллом и отправившись на поиски Сергея, Крис обнаружила не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину.

«КрисТина» с Юлией Хлыниной стартует 2 декабря
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Главная загадка в сериале "КрисТина" — проникновение героини в параллельную реальность, альтернативное "зазеркалье", тайну которого, как и причину появления, ей предстоит разгадать вместе со зрителем. Проект стал ярким примером креативной диффузии — результатом пересечения идей. Так случилось, что удачная сериальная концепция нашла изящное кинематографическое воплощение в "КрисТине". Думаю, у нас получился эстетский коммерческий сериал с ламповой душой от авторского кино... В "КрисТине" семья выходит на первый план, становясь первопричиной всего плохого. Абьюз — насилие в широком смысле слова, включая и насилие психологическое. Зачастую совершенное с добрыми помыслами, и от того не менее вредоносное, оно проникает в личность на ранних этапах становления, разрушая ее изнутри. Именно об этом мы и рассуждаем от серии к серии», — говорит режиссер Владимир Ракша.

По словам шоураннера Руслана Сорокина, «когда была написана сюжетная основа, мы долго ломали голову, какой жанр у этого проекта — мелодрама с элементам триллера или комедия с элементами драмы? К общему выводу мы так и не пришли, но сошлись во мнении, что эта история, где жанр эволюционирует, а сюжет многослоен. Загадки для зрителей разбросаны в "КрисТине" как пасхальные яйца, что дает возможность сериалу стать привлекательным, интересным и не похожим на другие проекты».

«КрисТина» с Юлией Хлыниной стартует 2 декабря
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В сериале также сыграли Софья Донианц, Евгения Дмитриева и Максим Радугин.

«Мне было интересно работать над этим проектом с молодыми актерами и актрисами. Они могут иногда прислушиваться ко мне, спрашивать какой-нибудь совет. Но эти ребята и девчонки абсолютно самодостаточные личности, которые понимают, в чем суть их работы. Они опытны и профессиональны. Кроме того, мои молодые коллеги отлично разговаривают с продюсерами (иногда даже я так не могу), знают менеджмент, экономику, маркетинг. Они умеют продвигать себя, а эти навыки необходимы в нашей индустрии. Нам было комфортно работать вместе. Ребята могли смеяться, когда я им что-то рассказываю, возможно, потому что я делаю это забавно», — рассказал о работе с новым поколением артистов Андрей Ургант.
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«КрисТина» с Юлией Хлыниной стартует 2 декабря фотографии
«КрисТина» с Юлией Хлыниной стартует 2 декабря фотографии
«КрисТина» с Юлией Хлыниной стартует 2 декабря фотографии
«КрисТина» с Юлией Хлыниной стартует 2 декабря фотографии
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