Прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют» продлен до 1 декабря

Продлен прием заявок на участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», организованной «Ленфильмом» в партнерстве с Potential при поддержке Министерства культуры РФ. Подать проект можно до 1 декабря текущего года, уточняет пресс-служба продюсерского центра.
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential
Лаборатория организована с целью повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами, а также помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст. Инициатором создания и руководителем лаборатории является продюсер кинокомпании СТВ, основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая с 2012-го проводит в России международные образовательные программы в сфере кино.
Шорт-лист из 30 проектов объявят 16 декабря, а 1 февраля станут известны десять проектов-финалистов, авторы которых и примут участие в лаборатории, стартующей весной 2022-го в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн- и онлайн-форматах. В программе участников ждут три очных учебных недели в Санкт-Петербурге, индивидуальная онлайн-работа с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень того же года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.
К рассмотрению принимаются сценарии полнометражных игровых фильмов. Заявка должна включать творческую биографию, синопсис, сценарий, режиссерскую экспликацию, мотивационное письмо и ссылки на работы. В отборе участвует команда проекта — режиссер и автор(ы) сценария. Заявка подается режиссером, который должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну законченную киноработу (короткий метр, веб-сериал, сериал, документальный фильм), демонстрирующую его профессиональные компетенции. К участию приглашаются начинающие кинематографисты со всей России. Финалистам будет обеспечен проезд и проживание в Петербурге на время обучения. Партнер лаборатории, компания CinePromo, предоставит всем, подавшим заявки, именные 15% скидки на Базу питчингов, а финалисты получат бесплатные годовые абонементы.
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