Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы

Netflix
поделился свежим трейлером к пятому сезону «Невероятных приключений ДжоДжо»
. Релиз первых 12 серий — уже 1 декабря.
Новый сезон адаптирует «Каменный Океан» — шестой том легендарной манги Хирохико Араки
о нескольких поколениях семьи Джостар и их невероятных (если не сказать — безумных) приключениях.
Декабрьская премьера – лишь разогрев для стриминг-гиганта перед будущим годом: в 2022-м Netflix запланировал серьезно усилить свою аниме-витрину.
Уже 16 декабря с четвертым сезоном вернется «Агрессивная Рэцуко
» — обаятельная офисная комедия про панду, которой приходится отстаивать свои границы в общении с начальством и коллегами.
Весной стартует второй сезон «Ультрамена»
— новый виток самой большой токусацу
-франшизы, уходящей корнями в 1960-е.
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Путь к сердцу мужчины: рецензия на «Армию воров»
«Армия мертвецов» Зака Снайдера
стала одним из крупнейших релизов Netflix. Недавно зомби-боевик обзавелся приквелом в стиле фильма-ограбления «Армия воров»
, а в следующим году вселенная пополнится анимационным сериалом «Потерянный Лас-Вегас»
. Мультфильм расскажет о вспышке эпидемии в столице Невады и подготовит почву для событий, случившихся в основной киноленте.
В разработке также скандинавское аниме Зака Снайдера «Сумерки богов»
.
Готовится к премьере и второй сезон сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»
. Анимационная франшиза
никогда не ощущала недостатка в фанатском признании, однако переход в 3D, кажется, не оценили ни критики, ни зрители: у первого сезона — всего 14% «свежести» на Rotten Tomatoes, а пользовательский рейтинг на Metacritic составляет 3.6 балла. Новый сезон призван вернуть франшизе былое величие
.
В августе 2022 года ожидается сериал «Безумный азарт: Близнецы
» — предыстория аниме про частную академию Хьяккоу, где все увлечены заковыристыми азартными играми с очень высокими ставками. Главной героиней приквела и спин-оффа станет Мэри Саотомэ, которая первой бросила вызов Юмэко Джабами в «Безумном азарте
». События «Близнецов» проходят за год до оригинала и показывают, как Мэри проходила аналогичный путь новой ученицы.
В далеком 1998 году Хироцуги Кавасаки
и Кацухиро Отомо
сняли полнометражное аниме по манге «Спригган»
. Спустя более 20 лет Netflix предлагает новую версию
в форме сериала.
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Что общего у легендарного «Акиры» Отомо и советского «На игле»
Другой классический персонаж, которого можно будет увидеть на Netflix, — детектив Конан. На стриминге появятся оба грядущих спин-оффа
— о борце с несправедливостью и коварной Тени.
Поклонники сериала «Тигр и кролик
» наконец увидят второй сезон, который им пришлось ждать аж с 2011 года.
В этом году манга Мами Цумуры «Котаро живет один»
получила адаптацию в форме дорамы, а в следующему — готовится долгожданный релиз аниме-сериала.
Многострадальная польская видеоигра Cyberpunk 2077
до сих остается предметом насмешек из-за несметного количество багов и глитчей. Возможно, аниме-адаптации «Киберпанк: Бегущие по краю»
удастся не только познакомить не-геймеров с этой вселенной, но и сгладить впечатления от проблемного релиза, сопровождаемого скандалами уже в течение года.
Также стриминг планирует поддержать новыми сезонами уже вышедших шоу: в частности, продолжения получат «Семь смертных грехов
», «Кровь Зевса»
, «Тихоокеанский рубеж: Темная зона»
, «DOTA: Кровь дракона»
и «Повесть о конце света»
.
Среди новых поступлений значатся подзадержавшиеся «Термы Нового Рима»
, «Приключения Рилаккумы в тематическом парке»
(продолжение «Рилаккумы и Каору
»), приключения детей посреди бесконечного океана («Плавучий дом»
) и в космосе «Внеземные девочки и мальчики
», продолжающий моду на кровососов
«Вампир в саду
» студии Wit
, а также аниме-адаптации видеоигр Devil May Cry
, Splinter Cell
и Tomb Raider
. И многое другое.
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