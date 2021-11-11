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Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы

11 ноября
2021 год

Новости кино >>
11 ноября 2021
Netflix поделился свежим трейлером к пятому сезону «Невероятных приключений ДжоДжо». Релиз первых 12 серий — уже 1 декабря.



Новый сезон адаптирует «Каменный Океан» — шестой том легендарной манги Хирохико Араки о нескольких поколениях семьи Джостар и их невероятных (если не сказать — безумных) приключениях.

Декабрьская премьера – лишь разогрев для стриминг-гиганта перед будущим годом: в 2022-м Netflix запланировал серьезно усилить свою аниме-витрину.

Уже 16 декабря с четвертым сезоном вернется «Агрессивная Рэцуко» — обаятельная офисная комедия про панду, которой приходится отстаивать свои границы в общении с начальством и коллегами.

Весной стартует второй сезон «Ультрамена» — новый виток самой большой токусацу-франшизы, уходящей корнями в 1960-е.

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«Армия мертвецов» Зака Снайдера стала одним из крупнейших релизов Netflix. Недавно зомби-боевик обзавелся приквелом в стиле фильма-ограбления «Армия воров», а в следующим году вселенная пополнится анимационным сериалом «Потерянный Лас-Вегас». Мультфильм расскажет о вспышке эпидемии в столице Невады и подготовит почву для событий, случившихся в основной киноленте.

В разработке также скандинавское аниме Зака Снайдера «Сумерки богов».

Готовится к премьере и второй сезон сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045». Анимационная франшиза никогда не ощущала недостатка в фанатском признании, однако переход в 3D, кажется, не оценили ни критики, ни зрители: у первого сезона — всего 14% «свежести» на Rotten Tomatoes, а пользовательский рейтинг на Metacritic составляет 3.6 балла. Новый сезон призван вернуть франшизе былое величие.

Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы

В августе 2022 года ожидается сериал «Безумный азарт: Близнецы» — предыстория аниме про частную академию Хьяккоу, где все увлечены заковыристыми азартными играми с очень высокими ставками. Главной героиней приквела и спин-оффа станет Мэри Саотомэ, которая первой бросила вызов Юмэко Джабами в «Безумном азарте». События «Близнецов» проходят за год до оригинала и показывают, как Мэри проходила аналогичный путь новой ученицы.

В далеком 1998 году Хироцуги Кавасаки и Кацухиро Отомо сняли полнометражное аниме по манге «Спригган». Спустя более 20 лет Netflix предлагает новую версию в форме сериала.

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Другой классический персонаж, которого можно будет увидеть на Netflix, — детектив Конан. На стриминге появятся оба грядущих спин-оффа — о борце с несправедливостью и коварной Тени.

Поклонники сериала «Тигр и кролик» наконец увидят второй сезон, который им пришлось ждать аж с 2011 года.

В этом году манга Мами Цумуры «Котаро живет один» получила адаптацию в форме дорамы, а в следующему — готовится долгожданный релиз аниме-сериала.

Многострадальная польская видеоигра Cyberpunk 2077 до сих остается предметом насмешек из-за несметного количество багов и глитчей. Возможно, аниме-адаптации «Киберпанк: Бегущие по краю» удастся не только познакомить не-геймеров с этой вселенной, но и сгладить впечатления от проблемного релиза, сопровождаемого скандалами уже в течение года.

Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы

Также стриминг планирует поддержать новыми сезонами уже вышедших шоу: в частности, продолжения получат «Семь смертных грехов», «Кровь Зевса», «Тихоокеанский рубеж: Темная зона», «DOTA: Кровь дракона» и «Повесть о конце света».

Среди новых поступлений значатся подзадержавшиеся «Термы Нового Рима», «Приключения Рилаккумы в тематическом парке» (продолжение «Рилаккумы и Каору»), приключения детей посреди бесконечного океана («Плавучий дом») и в космосе «Внеземные девочки и мальчики», продолжающий моду на кровососов «Вампир в саду» студии Wit, а также аниме-адаптации видеоигр Devil May Cry, Splinter Cell и Tomb Raider. И многое другое.
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Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы фотографии
Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы фотографии
Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы фотографии
Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы фотографии
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