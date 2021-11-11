Борисов, Хаматова и Хабенский номинированы на британскую премию «Золотой единорог»

В категорию «Лучший документальный фильм» попали ленты «Мальчик» Виталия Акимова, «Амурская голгофа»Юлии Серьгиной, «Реанимация» Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко, «Лист ожидания» Натальи Маханько и «Нерка. Рыба красная» Владислава Гришин и Дмитрия Шпиленка. Лучшим документальным фильмом о России могут стать картины «Будьте здоровы!», «Борис Волков: русский отец канадского балета», «Кунашир», «Олег» или «Спасая Север».
В Международное жюри премии вошли Анна Смит, одна из ведущих кинокритиков Великобритании, продюсеры Дэвид Мартинеc и Дэвид Келли, актрисы Розалинд Элиазар и Доля Гавански, режиссер и продюсер Майя Санбар, режиссер документального кино Оливия Лихтенштейн, актер и режиссер Михаил Елкин, актер и стендап-комик Стив Фюрст, кастинг-директор Виктор Дженкинс, член Британской киноакадемии Джеймс Хэкинг, арт-дилер Марин Танги, актер Адам Морс и актрисы Кармела Корбет и Вера Грациадей.
В двух номинациях, посвященных зарубежным фильмам о России или фильмам, имеющих отношение к российской культуре, истории и литературе, победителей выберут члены российского жюри. В его состав вошли актриса, режиссер и сценарист Алиса Хазанова, журналист Денис Катаев, режиссер Олег Асадулин и актриса Иева Андревайте.
Премия будет вручена в рамках Russian Film Week – большого смотра российского кино, в котором в этом году представлено более 40 фильмов. В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились Сергей Ливнев, Александр Хант, Андрей Звягинцев и Кирилл Серебренников. В 2020 году премия не вручалась.
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