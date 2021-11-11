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Борисов, Хаматова и Хабенский номинированы на британскую премию «Золотой единорог»

11 ноября
2021 год

Новости кино >>
11 ноября 2021
Объявлены номинанты премии «Золотой единорог», которая вручается за достижения в области российского кино. Церемония награждения состоится 5 декабря в Лондоне, сообщают организаторы.

Премия «Золотой единорог»
фото: Премия «Золотой единорог»

В номинации «Лучший фильм» представлены ленты «Капитан Волкогонов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Джетлаг» Михаила Идова, «Пальмира» Ивана Болотникова, «Общага» Романа Васьянова и «Клятва» Романа Нестеренко. Первые две также могут получить приз в категории «Лучший сценарий», где конкуренцию им составляют «Француз» Андрея Смирнова и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

На звание лучшего актера претендуют Юра Борисов за роль в фильме «Капитан Волконогов бежал», Мераб Нинидзе, сыгравший в «Деле» Алексея Германа-младшего, Семен Серзин за «Петровых в гриппе», Константин Хабенский и Петр Скворцов за работу над фильмами «Трое» и «Когда она приходит» соответственно. В аналогичную женскую секцию попали Светлана Ходченкова («Другое имя»), Екатерина АгееваФея»), Чулпан Хаматова («Петровы в гриппе»), Виктория Исакова («Трое»), Марина Васильева («Общага») и Марьяна Спивак («Цой»).

Борисов, Хаматова и Хабенский стали номинантами британской премии «Золотой единорог»
фото: Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

На звание лучшего дебюта претендуют «Земля Эльзы» Юлии Колесник, «Иваново счастье» Ивана Соснина, «Маленький воин» Ильи Ермолова и «Общага» Романа Васьянова. За титул лучшего иностранного фильма с российской тематикой борются «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера (Германия), «Имморталист» Владислава Козлова (США) и «Так называемая любовь. Красное» Дэна Силова (Латвия).

В категорию «Лучший документальный фильм» попали ленты «Мальчик» Виталия Акимова, «Амурская голгофа» Юлии Серьгиной, «Реанимация» Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко, «Лист ожидания» Натальи Маханько и «Нерка. Рыба красная» Владислава Гришин и Дмитрия Шпиленка. Лучшим документальным фильмом о России могут стать картины «Будьте здоровы!», «Борис Волков: русский отец канадского балета», «Кунашир», «Олег» или «Спасая Север».

Лучшую анимационную ленту выберут из фильмов «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» Алексея Цицилина, «Огонек-огниво» Константина Щекина и «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского. Короткометражный – из фильмов «После нас», «Чернильное море», «Высшие уровни», «Обещания», «Белый гетеросексуальный мужчина» и «Сестра».

Борисов, Хаматова и Хабенский стали номинантами британской премии «Золотой единорог»
фото: Кадр из фильма «Нос, или заговор НЕтаких»

В Международное жюри премии вошли Анна Смит, одна из ведущих кинокритиков Великобритании, продюсеры Дэвид Мартинеc и Дэвид Келли, актрисы Розалинд Элиазар и Доля Гавански, режиссер и продюсер Майя Санбар, режиссер документального кино Оливия Лихтенштейн, актер и режиссер Михаил Елкин, актер и стендап-комик Стив Фюрст, кастинг-директор Виктор Дженкинс, член Британской киноакадемии Джеймс Хэкинг, арт-дилер Марин Танги, актер Адам Морс и актрисы Кармела Корбет и Вера Грациадей.

В двух номинациях, посвященных зарубежным фильмам о России или фильмам, имеющих отношение к российской культуре, истории и литературе, победителей выберут члены российского жюри. В его состав вошли актриса, режиссер и сценарист Алиса Хазанова, журналист Денис Катаев, режиссер Олег Асадулин и актриса Иева Андревайте.

Премия будет вручена в рамках Russian Film Week – большого смотра российского кино, в котором в этом году представлено более 40 фильмов. В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились Сергей Ливнев, Александр Хант, Андрей Звягинцев и Кирилл Серебренников. В 2020 году премия не вручалась.
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персоны
Екатерина АгееваИева АндреевайтеОлег АсадулинИван БолотниковЮра БорисовМарина Васильева (II)Роман ВасьяновАлексей Герман (младший)Илья ЕрмоловАндрей ЗвягинцевМихаил ИдовВиктория ИсаковаОксана КарасДенис КатаевВладислав КозловЮлия КолесникСергей ЛивневНаталья МеркуловаРоман НестеренкоМераб НинидзеСергей ОсипьянЮлиан РадльмайерКирилл СеребренниковСемён СерзинЮлия СерьгинаПётр СкворцовАндрей СмирновИван СоснинМарьяна СпивакКонстантин ХабенскийАлиса ХазановаЧулпан ХаматоваАлександр ХантСветлана ХодченковаАндрей ХржановскийАлексей ЦицилинАлексей ЧуповКонстантин Щекин
фильмы
Амурская ГолгофаБудьте здоровы!Высшие уровниГанзель, Гретель и Агентство МагииДелоДжетлагДоктор ЛизаЗемля ЭльзыИваново счастьеИмморталистКапитан Волконогов бежалКлятваКогда она приходитКровопийцыМаленький воинМальчикНерка. Рыба краснаяНос, или Заговор "не таких"ОбещанияОбщагаОгонёк-ОгнивоПальмираПетровы в гриппеПортрет незнакомцаПосле насТроеФеяФранцузЦойЧернильное море

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Премия «Золотой единорог»
Борисов, Хаматова и Хабенский стали номинантами британской премии «Золотой единорог»
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