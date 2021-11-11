Мария Куликова перевоплотится в учительницу в сериале «Поворот на счастье»

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Борисов, Хаматова и Хабенский номинированы на британскую премию «Золотой единорог»

11 ноября

Звезда по имени Джостар: новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» выходит в начале зимы

У Netflix море аниме-планов — от Конана и Ультрамена до Данте из Devil May Cry)!