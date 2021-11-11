Мария Куликова перевоплотится в учительницу в сериале «Поворот на счастье»

В центре сюжета учительница начальных классов Нина Белова. Она ждет ребенка, но теряет его по вине актрисы Ульяна Ковалева (Нелла Стрекаловская). Через восемь лет после трагедии судьба вновь их столкнет: дочь Ковалевых Катя попадает в класс Беловой. Из-за избалованной и капризной девочки Нина теряет репутацию и работу, но между ней и мужем актрисы Дмитрием (Дмитрий Исаев) неожиданно возникают чувства. Параллельно Нина становится наследницей огромного состояния, и за ней уже началась охота.
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