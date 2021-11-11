Иван Ургант и Сергей Светлаков снова отпразднуют Новый год вместе

30 декабря состоится премьера новой – восьмой – части новогодней саги «Елки» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Фильм одновременно появится в кинотеатрах и онлайн-сервисе IVI, сообщает пресс-служба компании Bazelevs.
Фильм будет состоять из отдельных новелл, которые снимались в Перми, Тюмени, Нижнем Новгороде, Уфе и других российских городах. За постановку отвечала команда молодых кинематографистов под руководством Антона Богданова, работавшего над несколькими предыдущими «Елками» в качестве актера.
«События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых «Елках» станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», – рассказывает о проекте Сергей Светлаков.
фото: Bazelevs
«В нашей стране вообще есть тяга к вечным ценностям – вроде Ленина в Мавзолее. «Елки» один раз уже закончились – и посмотрите, что случилось: пандемия, коронавирус. Поэтому продолжение проекта просто обязано было случиться», – шутит Иван Ургант.
Первые «Елки» вышли в прокат в 2010 году. Франшиза стала одной из самых популярных в российском кино. В прокате она собрала свыше 6 млрд рублей.
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