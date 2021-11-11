Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Иван Ургант и Сергей Светлаков снова отпразднуют Новый год вместе

11 ноября
2021 год

Новости кино >>
11 ноября 2021
30 декабря состоится премьера новой – восьмой – части новогодней саги «Елки» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Фильм одновременно появится в кинотеатрах и онлайн-сервисе IVI, сообщает пресс-служба компании Bazelevs.

Иван Ургант и Сергей Светлаков снова отпразднуют Новый год вместе
фото: Bazelevs

Также в касте «Елок настоящих» Аня Чиповская, Никита Ефремов, Дарья Мороз, Евгений Кулик, Александр Робак, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Софья Присс, Олег Гаас и Татьяна Орлова.

Фильм будет состоять из отдельных новелл, которые снимались в Перми, Тюмени, Нижнем Новгороде, Уфе и других российских городах. За постановку отвечала команда молодых кинематографистов под руководством Антона Богданова, работавшего над несколькими предыдущими «Елками» в качестве актера.

«События, которые развернутся в этом фильме, не могли бы происходить ни в первой, ни во второй, ни даже в последней части. Время изменилось – поэтому сюжет и шутки будут под стать этим переменам. Юмор в новых «Елках» станет более дерзким, но это по-прежнему кино, которое создаст праздничное настроение под Новый год для всей семьи», – рассказывает о проекте Сергей Светлаков.

Анна Чиповская и Никита Ефремов отпразднуют Новый год с Ургантом и Светлаковым
фото: Bazelevs

«В нашей стране вообще есть тяга к вечным ценностям – вроде Ленина в Мавзолее. «Елки» один раз уже закончились – и посмотрите, что случилось: пандемия, коронавирус. Поэтому продолжение проекта просто обязано было случиться», – шутит Иван Ургант.

Первые «Елки» вышли в прокат в 2010 году. Франшиза стала одной из самых популярных в российском кино. В прокате она собрала свыше 6 млрд рублей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Виктория АгалаковаАнтон БогдановЕлена ВалюшкинаОлег ГаасНикита ЕфремовЕвгений КуликДарья МорозТатьяна ОрловаСоня ПриссАлександр РобакСергей СветлаковСтас СтаровойтовНикита ТарасовИван УргантАнна Чиповская
фильмы
Ёлки (киноальманах)Ёлки 1914Ёлки 3 (киноальманах)Ёлки 5Ёлки лохматыеЁлки настоящиеЁлки новыеЁлки последниеЁлки-2 (киноальманах)Майор Гром: Чумной доктор

фотографии >>
Анна Чиповская и Никита Ефремов отпразднуют Новый год с Ургантом и Светлаковым
Иван Ургант и Сергей Светлаков снова отпразднуют Новый год вместе
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Малявина
30 октября ушла из жизни актриса Валентина Малявина.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Ефим Березин
Алексей Борзунов
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Павел Кузьмин
Анна Пескова
Александр Соколов (VI)
Георгий Хостикоев
Биби Андерсон
Лука Дзингаретти
Леонардо ДиКаприо
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Стэнли Туччи
Тай Шеридан
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Джой: Американка в русском балете
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, 2021
Поговори с ней
драма
Испания, 2002
Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Вкус жизни
драма, мелодрама
Дания, Швеция, 2021
Ряд 19
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Друг на продажу
комедия
Россия, 2021
Естественный свет
военный фильм, драма
Венгрия, Германия, Латвия, Франция, 2021
Любовь, любовь, любовь
драма, комедия, мелодрама
США, 2020
Проклятье Эбигейл
детектив, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен