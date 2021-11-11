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Карина Андоленко продолжит карьеру следователя

11 ноября
2021 год

Новости кино >>
11 ноября 2021
В Сочи начались съемки второго сезона сериала «Спасская» с Кариной Андоленко в роли следователя уголовного розыска, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Карина Андоленко продолжит карьеру следователя
фото: Телеканал «Россия»

В новый сериях Анне Спасской придется не только принять на себя временное руководством отделом, но и выстраивать отношения с новым начальством из Москвы. На этом фоне девушка будет вести расследование гибели напарника и строить отношения с бывшим мужем Олегом, который всеми силами пытается вернуть жену.

Зрители вновь встретятся с персонажами Романа Маякина, Ларисы Удовиченко, Михаила Жигалова, Игоря Огурцова, Ольги Чудаковой и Татьяны Струженковой. А также познакомятся с новыми героями в исполнении Марии Порошиной, Анастасии Стоцкой, Александра Голубева, Анатолия Руденко, Александра Клюквина и других артистов.

Съемки пройдут в Сочи, Адлере и Москве. Режиссером станет Давид Ткебучава, ранее работавший с Кариной Андоленко над сериалом «Стенограмма судьбы».
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