Карина Андоленко продолжит карьеру следователя

В Сочи начались съемки второго сезона сериала «Спасская» с Кариной Андоленко в роли следователя уголовного розыска, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
фото: Телеканал «Россия»
В новый сериях Анне Спасской придется не только принять на себя временное руководством отделом, но и выстраивать отношения с новым начальством из Москвы. На этом фоне девушка будет вести расследование гибели напарника и строить отношения с бывшим мужем Олегом, который всеми силами пытается вернуть жену.
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