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Открылся прием заявок на участие в конкурсе национального документального кино Show RUS!

11 ноября
2021 год

Новости кино >>
11 ноября 2021
Конкурс национального документального кино Show RUS! открыл прием заявок. Он продлится до 28 декабря. К участию допускаются фильмы о современной российской жизни, выпущенные не раньше 1 сентября 2018 года, сообщает оргкомитет конкурса.

Открылся прием заявок в конкурс национального документального кино Show RUS!
фото: Конкурс национального документального кино Show RUS!

Show RUS! проводится в рамках фестиваля документального кино США Show US! во второй раз. Главная цель — взглянуть на современную российскую жизнь с помощью новой документальной оптики. Основной акцент делается на фильмы о представителях различных профессий, малых народов, местном колорите и субкультурах.

Членами жюри станут кинокритик Лариса Малюкова, режиссер, сценарист и оператор Денис Шабаев и художественный руководитель Центра им. Всеволода Мейерхольда Дмитрий Волкострелов. Они выберут лучший полнометражный и короткометражный фильмы, определят лучший дебют и картину достойную специального упоминания. Победители получат денежные призы.

На первый конкурс национального документального кино Show RUS!-2020 было подано 263 заявки. Призерами стали фильмы «Секретарь по идеологии» Юрия Пивоварова, «Ничего личного» Евгения Милых, «Переходный возраст» Елены Кондратьевой и «Северный ветер бывает теплым» Алексея Головкова. Показы проходили на онлайн-платформе COOL PLAY.

Формат и точные даты предстоящего мероприятия будут объявлены позже. На данный момент известно, что показы пройдут не позднее 15 июня 2022.
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