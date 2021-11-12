Аннулированный брак по-итальянски: эксклюзивный трейлер комедии «(Не)идеальные парочки»

Кино-Театр.Ру
представляет премьеру трейлера итальянской комедии «(Не)идеальные парочки»
.
В центре сюжета оказываются сразу несколько супружеских пар, которые узнают о недействительности своих браков, потому что священник, обвенчавший их много лет назад, был шарлатаном. Одновременно с этим на поверхность всплывают старые секреты супругов.
Режиссером картины выступил сценарист «Идеальных незнакомцев
» Паоло Костелла
. В проекты сыграли Клаудия Джерини
, Амбра Анджолини
, Клаудия Пандольфи
, Каролина Крешентини
, Филиппо Нигро
, Ренато Скарпа
и другие.
«(Не)идеальные парочки» выходят в прокат 6 января.
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