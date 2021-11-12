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Аннулированный брак по-итальянски: эксклюзивный трейлер комедии «(Не)идеальные парочки»

12 ноября
2021 год

Новости кино >>
12 ноября 2021
Кино-Театр.Ру представляет премьеру трейлера итальянской комедии «(Не)идеальные парочки».



В центре сюжета оказываются сразу несколько супружеских пар, которые узнают о недействительности своих браков, потому что священник, обвенчавший их много лет назад, был шарлатаном. Одновременно с этим на поверхность всплывают старые секреты супругов.

Режиссером картины выступил сценарист «Идеальных незнакомцев» Паоло Костелла. В проекты сыграли Клаудия Джерини, Амбра Анджолини, Клаудия Пандольфи, Каролина Крешентини, Филиппо Нигро, Ренато Скарпа и другие.

«(Не)идеальные парочки» выходят в прокат 6 января.
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