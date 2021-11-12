«Солдаут» с Глебом Калюжным выйдет 9 декабря на PREMIER

По сюжету музыкальный лейбл, с которым работает молодой рэпер Drumma’K (Калюжный), напоминает дисфункциональную семью, где каждый преследует лишь свои интересы. Вынесенное в заглавие сериала понятие Sold Out – знаковое для каждого артиста. Это не просто успешный концерт, билеты на который уже не достать. Это цель, смысл и мечта, после осуществления которой начинается совсем другая жизнь. Но чтобы достичь этой цели, главному герою нужно найти свой собственный голос, а не бездумно копировать современные тренды.
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