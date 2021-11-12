Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 5)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Солдаут» с Глебом Калюжным выйдет 9 декабря на PREMIER

12 ноября
2021 год

Новости кино >>
12 ноября 2021
Премьера музыкального драмеди «Солдаут» с Глебом Калюжным, Алексеем Розиным и Иваном Макаревичем состоится 9 декабря на PREMIER, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Солдаут» с Глебом Калюжным выйдет 9 декабря на PREMIER
фото: Пресс-служба PREMIER

По сюжету музыкальный лейбл, с которым работает молодой рэпер Drumma’K (Калюжный), напоминает дисфункциональную семью, где каждый преследует лишь свои интересы. Вынесенное в заглавие сериала понятие Sold Out – знаковое для каждого артиста. Это не просто успешный концерт, билеты на который уже не достать. Это цель, смысл и мечта, после осуществления которой начинается совсем другая жизнь. Но чтобы достичь этой цели, главному герою нужно найти свой собственный голос, а не бездумно копировать современные тренды.

В актерский состав также вошли Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров и Кристина Кучеренко. Камео в сериале сыграли участники Би-2, Хамиль из группы «Каста», хип-хоп исполнитель Thomas Mraz, Михаил Козырев, режиссер Илья Найшуллер и другие. Постановщиком «Солдаута» выступил Иван Плечев.

В сентябре проект был отмечен главным призом фестиваля сериалов «Пилот».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пять ожидаемых сериалов из конкурсной программы фестиваля «Пилот»
Главную награду фестиваля «Пилот» получил сериал Sold Out с Глебом Калюжным
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Глеб КалюжныйИлья НайшуллерАлексей Розин
фильмы
SOLD OUT

анонс

Деконструкция «Герой»

Скорбим

Валентина Малявина
30 октября ушла из жизни актриса Валентина Малявина.

День рождения >>

Ирина Бразговка
Евгений Вальц
Евгения Ветлова
Валерий Гришко
Людмила Гурченко
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Анастасия Чепелюк
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Рейналду Джанеккини
Грейс Келли
Александра Мария Лара
Рада Митчелл
Кристер Хенрикссон
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Джой: Американка в русском балете
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, 2021
Поговори с ней
драма
Испания, 2002
Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Ряд 19
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Вкус жизни
драма, мелодрама
Дания, Швеция, 2021
Друг на продажу
комедия
Россия, 2021
Естественный свет
военный фильм, драма
Венгрия, Германия, Латвия, Франция, 2021
Любовь, любовь, любовь
драма, комедия, мелодрама
США, 2020
Проклятье Эбигейл
детектив, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен