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Первый фестиваль архивных фильмов пройдет в Москве с 15 по 28 ноября

12 ноября
2021 год

Новости кино >>
12 ноября 2021
Первый Московский международный фестиваль архивных фильмов, дважды перенесенный из-за пандемии, состоится с 15 по 28 ноября. Главной площадкой смотра станет кинотеатр «Иллюзион», сообщают организаторы.

Первый фестиваль архивных фильмов пройдет в Москве с 15 по 28 ноября
фото: К/ф "Вокальные параллели" реж. Рустам Хамдамов

В рубрике «Реставрации и находки» зрителям представят коллекцию картин, над восстановлением которых работали специалисты Госфильмофонда и ведущие архивисты мира. В их числе — «Молох» Александра Сокурова, единственная режиссерская работа Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» и фильм-эксперимент Рустама Хамдамова «Вокальные параллели», сделанный по сценарию Ренаты Литвиновой и с ней же в главной роли. Кроме того, в дни фестиваля в залах «Иллюзиона» покажут лучшие отреставрированные картины, вышедшие в повторный прокат в 2021 году. Среди них «Курьер», «Иди и смотри», «Июльский дождь», «Иван Грозный», «Восхождение», «Берегись автомобиля», «Мальчик и девочка».

В секции «Персона. Достоевский» гости фестиваля увидят ранние, редкие и малоизвестные экранизации одного из главных российских писателей, а также работы легендарных мастеров — Акиры Куросавы, Робера Брессона, Анджея Жулавски, Лукино Висконти. В рубрике «Кино о кино» будут показаны документальная лента с игровыми вставками о возникновении и развитии кинематографа «Рождение кино», фильм об изнанке Голливуда «Злые и красивые» и короткометражка «Сенсации кино» о подвигах операторов. Также основная программа включает разделы «Тема: Трудный возраст» и «Киностолица. Вена».

Первый фестиваль архивных фильмов пройдет в Москве с 15 по 28 ноября
фото: К/ф "Кроткая" реж. Робер Брессон

Большая часть показов пройдут с пленки на языке оригинала и будут сопровождаться обширной публичной программой — лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов. Мероприятия в рамках параллельных программ состоятся в кинотеатрах «Художественный» и «Москино Космос», лектории Музея современного искусства «Гараж» и Центре документального.

Первый Московский международный фестиваль архивных фильмов — преемник смотра «Белые Столбы», который с 1997 года организует Госфильмофонд России для знакомства киноведов и синефилов с коллекцией одного из важнейших в мире и крупнейшего в России киноархива.

С полной программой можно ознакомиться на сайте смотра.
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№ 1
тап96   12.11.2021 - 19:29
Если бы фильм Хамдамова Анна Карамазофф вернуть из Франции, да отреставрировать читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Робер БрессонЛукино ВисконтиАнджей ЖулавскийАкира КуросаваРената ЛитвиноваАлександр СокуровРустам ХамдамовГеннадий Шпаликов
фильмы
Берегись автомобиляВокальные параллелиВосхождениеДолгая счастливая жизньЗлые и красивыеИван ГрозныйИди и смотриИюльский дождьКурьерМальчик и девочкаМолох

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