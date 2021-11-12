Первый фестиваль архивных фильмов пройдет в Москве с 15 по 28 ноября

Первый Московский международный фестиваль архивных фильмов, дважды перенесенный из-за пандемии, состоится с 15 по 28 ноября. Главной площадкой смотра станет кинотеатр «Иллюзион», сообщают организаторы.
В секции «Персона. Достоевский» гости фестиваля увидят ранние, редкие и малоизвестные экранизации одного из главных российских писателей, а также работы легендарных мастеров — Акиры Куросавы, Робера Брессона, Анджея Жулавски, Лукино Висконти. В рубрике «Кино о кино» будут показаны документальная лента с игровыми вставками о возникновении и развитии кинематографа «Рождение кино», фильм об изнанке Голливуда «Злые и красивые» и короткометражка «Сенсации кино» о подвигах операторов. Также основная программа включает разделы «Тема: Трудный возраст» и «Киностолица. Вена».
фото: К/ф "Кроткая" реж. Робер Брессон
Большая часть показов пройдут с пленки на языке оригинала и будут сопровождаться обширной публичной программой — лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов. Мероприятия в рамках параллельных программ состоятся в кинотеатрах «Художественный» и «Москино Космос», лектории Музея современного искусства «Гараж» и Центре документального.
Первый Московский международный фестиваль архивных фильмов — преемник смотра «Белые Столбы», который с 1997 года организует Госфильмофонд России для знакомства киноведов и синефилов с коллекцией одного из важнейших в мире и крупнейшего в России киноархива.
С полной программой можно ознакомиться на сайте смотра.
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