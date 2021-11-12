Татьяна Конюхова отмечает юбилей

Сегодня, 12 ноября, исполнилось 90 лет заслуженной и народной артистке РСФСР, профессору и художественному руководителю кафедры актерского мастерства Московского государственного университета культуры и искусства, популярной советской и российской актрисе театра и кино Татьяне Конюховой
.
Татьяна Георгиевна
родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте. В 1946-м ее отца направили на работу в Латвию, и семья Конюховых оказалась в Риге. Школу будущая актриса заканчивала в Лиепае. В 1955-м окончила Всесоюзный государственный институт театрального искусства, где училась в мастерской Бориса Бибикова
и Ольги Пыжовой
.
Некоторое время работала в Малом театре
, сыграла Сашу в «Иванове». С 1956-го по 1992-й – актриса Театра-студии киноактёра
. После ухода из театра занималась с детьми в Театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества в Перово. Играла в «Театральном анекдоте» по пьесе Николая Коляды
«Курица» в театре «Антерфакт», выступала с собственной концертной программой – читала стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.
В кино дебютировала в 1952-м, сыграв Ганну в экранизации гоголевской повести «Майская ночь, или Утопленница
», поставленной великим Александром Роу
. На счету актрисы около 70 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Запасной игрок
», «Доброе утро
», «Разные судьбы
», «Над Тиссой
», «Карьера Димы Горина
», «Женитьба Бальзаминова
», «Москва слезам не верит
» и «На златом крыльце сидели...
». Принимала участие в дубляже серии фильмов про «Фантомаса
», где ее голосом говорила героиня Милен Демонжо
. Не снимается с 2011-го, когда вышел сериал «Хранимые судьбой
», где она сыграла Веронику Витольдовну Кошинскую.
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