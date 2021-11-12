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Татьяна Конюхова отмечает юбилей

12 ноября
2021 год

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12 ноября 2021
Сегодня, 12 ноября, исполнилось 90 лет заслуженной и народной артистке РСФСР, профессору и художественному руководителю кафедры актерского мастерства Московского государственного университета культуры и искусства, популярной советской и российской актрисе театра и кино Татьяне Конюховой.

Татьяна Георгиевна родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте. В 1946-м ее отца направили на работу в Латвию, и семья Конюховых оказалась в Риге. Школу будущая актриса заканчивала в Лиепае. В 1955-м окончила Всесоюзный государственный институт театрального искусства, где училась в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.

Татьяна Конюхова отмечает юбилей
фото: 7days.ru

Некоторое время работала в Малом театре, сыграла Сашу в «Иванове». С 1956-го по 1992-й – актриса Театра-студии киноактёра. После ухода из театра занималась с детьми в Театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества в Перово. Играла в «Театральном анекдоте» по пьесе Николая Коляды «Курица» в театре «Антерфакт», выступала с собственной концертной программой – читала стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

В кино дебютировала в 1952-м, сыграв Ганну в экранизации гоголевской повести «Майская ночь, или Утопленница», поставленной великим Александром Роу. На счету актрисы около 70 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Запасной игрок», «Доброе утро», «Разные судьбы», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова», «Москва слезам не верит» и «На златом крыльце сидели...». Принимала участие в дубляже серии фильмов про «Фантомаса», где ее голосом говорила героиня Милен Демонжо. Не снимается с 2011-го, когда вышел сериал «Хранимые судьбой», где она сыграла Веронику Витольдовну Кошинскую.
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