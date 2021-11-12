Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город

«Я уже не первый раз берусь за тему космоса в кино. В своё время мы и на "Чёрной молнии" в космос улетели. Но проект "Мира" для меня стал чем-то особенным. Здесь космос является одновременно и мощным помощником, позволяющим с высоты взглянуть на земные сложности, и огромной, непреодолимой пропастью, разделившей в пространстве отца и дочь. Но, как мы знаем, для любви космос — не расстояние», — рассказал Киселёв.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Лера Арабова — 15-летняя девочка, живущая с семьей во Владивостоке. Отец Леры уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец — через спутниковые системы наблюдения и телефон он использует любую возможность передать сообщение своей дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
«Мы закончили сьемки большого, яркого проекта "Мира". У Димы Киселёва получилось совместить масштаб, зрелищность и пронзительную человеческую историю. Мы надеемся, что получится фильм, на который можно будет пойти всей семьей и испытать незабываемые эмоции», — говорит генеральный продюсер картины Рубен Дишдишян.
Насыщенный съемочный период продлился с начала августа до начала ноября в Москве, Московской области и Владивостоке. За это время группа, как и предполагает жанр фильма, смогла поработать во всех четырех стихиях — на открытой воде, в объятой огнем декорации, заваленном под землей и обломками здании и в воздушном пространстве на крыше 25-этажного дома.
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
По словам продюсера Наталии Клибановой, «перед командой фильма стояла непростая задача: съемка экшн-сцен в декорациях и массовых сцен во Владивостоке, работа с юными артистами и сложнейшими актерскими задачами, воссоздание блоков космического корабля с детализацией, позволяющей снимать любые планы на 360 градусов, включая укрупнение деталей, съемка невесомости и выхода в открытый космос и многое другое. И команда со своей задачей справилась! Эмоции, которые испытываешь, наблюдая за результатом съемок на мониторе, заставляют сердце биться чаще».
Научным консультантом фантастической ленты выступил Герой России, летчик-космонавт Фёдор Николаевич Юрчихин. Созданием визуальных эффектов занимается компания Main Road Post. Оператором выступил Владимир Башта, художником-постановщиком — Анна Козлова, а художником по костюмам — Варвара Авдюшко. В прокат фильм выйдет в 2023 году.
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