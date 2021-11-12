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Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город

12 ноября
2021 год

Новости кино >>
12 ноября 2021
Режиссер Дмитрий Киселёв завершил съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым в главной роли. Компанию ему составили Дарья Мороз, Вероника Устимова, Максим Лагашкин, Евгений Егоров, Андрей Смоляков, Владимир Симонов, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев, Игорь Хрипунов, Антон Богданов и Кристина Корбут, уточняет пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство картины совместно с «Амедиа Продакшн» при поддержке Фонда кино.

Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

«Я уже не первый раз берусь за тему космоса в кино. В своё время мы и на "Чёрной молнии" в космос улетели. Но проект "Мира" для меня стал чем-то особенным. Здесь космос является одновременно и мощным помощником, позволяющим с высоты взглянуть на земные сложности, и огромной, непреодолимой пропастью, разделившей в пространстве отца и дочь. Но, как мы знаем, для любви космос — не расстояние», — рассказал Киселёв.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Лера Арабова — 15-летняя девочка, живущая с семьей во Владивостоке. Отец Леры уже много лет работает на орбитальной космической станции «Мира» и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того, как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец — через спутниковые системы наблюдения и телефон он использует любую возможность передать сообщение своей дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.

Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

«Мы закончили сьемки большого, яркого проекта "Мира". У Димы Киселёва получилось совместить масштаб, зрелищность и пронзительную человеческую историю. Мы надеемся, что получится фильм, на который можно будет пойти всей семьей и испытать незабываемые эмоции», — говорит генеральный продюсер картины Рубен Дишдишян.

Насыщенный съемочный период продлился с начала августа до начала ноября в Москве, Московской области и Владивостоке. За это время группа, как и предполагает жанр фильма, смогла поработать во всех четырех стихиях — на открытой воде, в объятой огнем декорации, заваленном под землей и обломками здании и в воздушном пространстве на крыше 25-этажного дома.

Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

По словам продюсера Наталии Клибановой, «перед командой фильма стояла непростая задача: съемка экшн-сцен в декорациях и массовых сцен во Владивостоке, работа с юными артистами и сложнейшими актерскими задачами, воссоздание блоков космического корабля с детализацией, позволяющей снимать любые планы на 360 градусов, включая укрупнение деталей, съемка невесомости и выхода в открытый космос и многое другое. И команда со своей задачей справилась! Эмоции, которые испытываешь, наблюдая за результатом съемок на мониторе, заставляют сердце биться чаще».

Научным консультантом фантастической ленты выступил Герой России, летчик-космонавт Фёдор Николаевич Юрчихин. Созданием визуальных эффектов занимается компания Main Road Post. Оператором выступил Владимир Башта, художником-постановщиком — Анна Козлова, а художником по костюмам — Варвара Авдюшко. В прокат фильм выйдет в 2023 году.
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Стартовали съемки фильма-катастрофы «Мира» с Анатолием Белым и Дарьей Мороз
персоны
Варвара АвдюшкоВладимир БаштаАнатолий БелыйАнтон БогдановРубен ДишдишянТатьяна ДогилеваЕвгений ЕгоровКирилл Зайцев (II)Дмитрий КиселёвНаталия КлибановаАнна Козлова (IV)Кристина КорбутМаксим ЛагашкинДарья МорозВладимир СимоновАндрей СмоляковВероника УстимоваИгорь Хрипунов
фильмы
МираЧёрная молния

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Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город фотографии
Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город фотографии
Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город фотографии
Анатолий Белый прямо из космоса поможет дочери спасти город фотографии
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