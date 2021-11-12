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Скончался сценарист «Великолепного Гоши» Виктор Коклюшкин

12 ноября
2021 год

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12 ноября 2021
Скончался известный советский и российский писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист, телеведущий и колумнист Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил телеканал «Россия-24».

Причиной смерти сатирика указана острая сердечная недостаточность.

Скончался сценарист «Великолепного Гоши» Виктор Коклюшкин
фото: topnews.ru

Виктор Михайлович родился 27 ноября 1945 года. Окончил издательско-полиграфический техникум и Высшие театральные курсы ГИТИСа. Сменил много профессий. Несколько лет работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Литературную деятельность начал в 1969-м, публиковал юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и во многих газетах и журналах. С 1980-го начал писать для эстрады. Сам читал свои монологи, выступая как автор-исполнитель, также его монологи и рассказы исполняли многие известные артисты. Один из сценаристов киножурнала «Фитиль» и мультсериала «Великолепный Гоша».
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