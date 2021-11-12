Скончался сценарист «Великолепного Гоши» Виктор Коклюшкин

Скончался известный советский и российский писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист, телеведущий и колумнист Виктор Коклюшкин
. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил
телеканал «Россия-24».
Причиной смерти сатирика указана острая сердечная недостаточность.
Виктор Михайлович
родился 27 ноября 1945 года. Окончил издательско-полиграфический техникум и Высшие театральные курсы ГИТИСа. Сменил много профессий. Несколько лет работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.
Литературную деятельность начал в 1969-м, публиковал юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и во многих газетах и журналах. С 1980-го начал писать для эстрады. Сам читал свои монологи, выступая как автор-исполнитель, также его монологи и рассказы исполняли многие известные артисты. Один из сценаристов киножурнала «Фитиль
» и мультсериала «Великолепный Гоша
».
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