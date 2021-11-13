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Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме

13 ноября
2021 год

Новости кино >>
13 ноября 2021
В декабре журнал «Искусство кино» совместно с отделом японской культуры Japan Foundation и киносетью «Каро» покажет программу «Киберпанк. Воспоминание о будущем». В нее вошли четыре анимационных фильма и два сериала. Все показы пройдут на японском языке с русскими субтитрами в киноцентре «Октябрь».

Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме

В середине 1980-х киберпанк только зарождался — и происходило это параллельно в США и высокотехнологичной Японии. «Нейромант» Уильяма Гибсона и «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта нашли достойных союзников в лице дилогии «Мегазона 23» и культового «Акиры» Кацухиро Отомо, который и откроет программу. Именно «Акира» в числе других фильмов и сериалов под занавес XX века продемонстрировал США и всему миру визуальную и культурную мощь японской анимации.

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Среди других классических и полузабытых представителей жанра покажут оригинального «Призрака в доспехах» Мамору Осии и «Кибергород Эдо 808» мастера ужасов Ёсиаки Кавадзири, а также сериалы «Кризис каждый день» Кацухито Акиямы и «Эксперименты Лэйн» Рютаро Накамуры.

Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме

Показ сериалов, чей хронометраж серьезно превышает полнометражный фильм (сеанс «Экспериментов Лэйн» растянется на шесть с небольшим часов), будет сопровождаться 40-минутным антрактом. Каждый сеанс программы будет сопровождаться обсуждением после просмотра.
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Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме фотографии
Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме фотографии
Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме фотографии
Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме фотографии
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