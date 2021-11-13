Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме

В декабре журнал «Искусство кино» совместно с отделом японской культуры Japan Foundation и киносетью «Каро» покажет
программу «Киберпанк. Воспоминание о будущем». В нее вошли четыре анимационных фильма и два сериала. Все показы пройдут на японском языке с русскими субтитрами в киноцентре «Октябрь».
В середине 1980-х киберпанк только зарождался — и происходило это параллельно в США и высокотехнологичной Японии. «Нейромант» Уильяма Гибсона
и «Бегущий по лезвию
» Ридли Скотта
нашли достойных союзников в лице дилогии «Мегазона 23»
и культового «Акиры» Кацухиро Отомо
, который и откроет программу. Именно «Акира» в числе других фильмов и сериалов под занавес XX века продемонстрировал
США и всему миру визуальную и культурную мощь японской анимации.
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Подкаст о «Городе чудищ» Ёсиаки Кавадзири — городском фэнтези из 1980-х, диком, но симпатичном
Среди других классических и полузабытых представителей жанра покажут оригинального «Призрака в доспехах» Мамору Осии
и «Кибергород Эдо 808»
мастера ужасов Ёсиаки Кавадзири
, а также сериалы «Кризис каждый день» Кацухито Акиямы
и «Эксперименты Лэйн» Рютаро Накамуры
.
Показ сериалов, чей хронометраж серьезно превышает полнометражный фильм (сеанс «Экспериментов Лэйн» растянется на шесть с небольшим часов), будет сопровождаться 40-минутным антрактом. Каждый сеанс программы будет сопровождаться обсуждением после просмотра.
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