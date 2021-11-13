Ченнинг Татум и Том Харди спасут афганцев от террористов

Ченнинг Татум
и Том Харди
получили главные роли в адаптации безымянной истории автора «Ультиматума Борна
» Джорджа Нолфи, основанной на реальных событиях. Актеры также выступят продюсерами фильма, уточняет Deadline
.
Права на экранизацию приобрела Universal Pictures. Режиссера для картины пока не нашли.
В основу ленты лягут события августа текущего года, произошедшие в Афганистане, захваченном «Талибаном». Это будет рассказ об эвакуации мирных жителей с территории страны. В эпицентре сюжета окажутся три бывших спецназовца, вновь взявшиеся за оружие ради защиты людей от террористов.
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