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Ченнинг Татум и Том Харди спасут афганцев от террористов

13 ноября
2021 год

Новости кино >>
13 ноября 2021
Ченнинг Татум и Том Харди получили главные роли в адаптации безымянной истории автора «Ультиматума Борна» Джорджа Нолфи, основанной на реальных событиях. Актеры также выступят продюсерами фильма, уточняет Deadline.

Ченнинг Татум и Том Харди спасут афганцев от террористов
фото: deadline.com

Права на экранизацию приобрела Universal Pictures. Режиссера для картины пока не нашли.

В основу ленты лягут события августа текущего года, произошедшие в Афганистане, захваченном «Талибаном». Это будет рассказ об эвакуации мирных жителей с территории страны. В эпицентре сюжета окажутся три бывших спецназовца, вновь взявшиеся за оружие ради защиты людей от террористов.
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