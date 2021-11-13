Ченнинг Татум и Том Харди спасут афганцев от террористов

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Актеры сыграют главные роли в картине, основанной на сериале 1960-х

13 ноября

Понедельник начинается в субботу: «Искусство кино» покажет в Москве киберпанк-аниме

На большом экране — «Акира», «Призрак в доспехах» и даже сериал «Эксперименты Лэйн»