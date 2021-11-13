Джейк Джилленхол устроится вышибалой в «Дом у дороги» Дага Лаймана

«Дом у дороги
» с Патриком Суэйзи
и Келли Линч
получит ремейк от MGM. Согласно Deadline
, ключевую роль доверят Джейку Джилленхолу
.
Над сценарием покорпят Энтони Багароцци и Чарльз Мондри, а режиссерское кресло займет Даг Лайман
. Фильм является одним из главных приоритетов студии, так что съемки стартуют в ближайшем будущем, когда режиссер и исполнитель главной роли освободятся от других обязательств.
В оригинале Роуди Херрингтона, вышедшем в 1989 году, Суэйзи воплотил образ вышибалы Далтона, прибывшего в городок Джаспер для того, чтобы вернуть порядок в опасном баре «Двойная порция». Город живет в ужасе перед известным рэкетиром Уэнсли, но герой лихо с ним расправляется. Картину украсили собой Сэм Эллиотт
, Бен Газзара
, Кевин Тиг
, Кэтлин Вилхойт
, Кит Дэвид
, а также известные музыканты своего времени Тито Ларрива
и Джефф Хили
, который к тому же написал саундтрек к фильму.
MGM несколько лет назад уже пыталась снять ремейк «Дома у дороги». На главную роль продюсеры даже позвали Ронду Раузи
, однако впоследствии от данной идеи отказались.
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