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Джейк Джилленхол устроится вышибалой в «Дом у дороги» Дага Лаймана

13 ноября
2021 год

Новости кино >>
13 ноября 2021
«Дом у дороги» с Патриком Суэйзи и Келли Линч получит ремейк от MGM. Согласно Deadline, ключевую роль доверят Джейку Джилленхолу.

Над сценарием покорпят Энтони Багароцци и Чарльз Мондри, а режиссерское кресло займет Даг Лайман. Фильм является одним из главных приоритетов студии, так что съемки стартуют в ближайшем будущем, когда режиссер и исполнитель главной роли освободятся от других обязательств.


В оригинале Роуди Херрингтона, вышедшем в 1989 году, Суэйзи воплотил образ вышибалы Далтона, прибывшего в городок Джаспер для того, чтобы вернуть порядок в опасном баре «Двойная порция». Город живет в ужасе перед известным рэкетиром Уэнсли, но герой лихо с ним расправляется. Картину украсили собой Сэм Эллиотт, Бен Газзара, Кевин Тиг, Кэтлин Вилхойт, Кит Дэвид, а также известные музыканты своего времени Тито Ларрива и Джефф Хили, который к тому же написал саундтрек к фильму.

MGM несколько лет назад уже пыталась снять ремейк «Дома у дороги». На главную роль продюсеры даже позвали Ронду Раузи, однако впоследствии от данной идеи отказались.
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