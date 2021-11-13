«Пиноккио» с Томом Хэнксом и «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком — Disney+ представил новые проекты

анонс

Джейк Джилленхол устроится вышибалой в «Дом у дороги» Дага Лаймана

13 ноября

Ченнинг Татум и Том Харди спасут афганцев от террористов

Актеры получили главные роли в фильме, основанном на событиях августа 2021 года