Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пиноккио» с Томом Хэнксом и «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком — Disney+ представил новые проекты

13 ноября
2021 год

Новости кино >>
13 ноября 2021
В пятницу, 12 ноября, стриминговому сервису Disney+ исполнилось два года. По этому случаю компания провела трехчасовую онлайн-презентацию Disney+ Day, где представила более 25 проектов, готовящихся к выпуску под брендами Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century, National Geographic, и поделилась планами о запуске Star в 50 новых регионах, среди которых Россия.

Disney+ Day
фото: StarWars.com

Студия Marvel представила в основном логотипы будущих проектов. Это сериалы «Эхо», «Железное сердце», «Секретное оружие» с Эмилией Кларк и Сэмюэлом Л. Джексоном, мультсериалы «Зомби Marvel», «Человек-паук: год первый», второй сезон «Что, если… ?», спин-офф проекта «ВандаВижен» с Кэтрин Хан, а также сборник анимационных короткометражек о напарнике Енота Ракеты Малыше Гурте. Также были показаны тизеры трех сериалов — «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком, который получит сверхспособности от египетского бога Луны, «Женщины-Халка» с Татьяной Маслани в главной роли и «Мисс Марвел» о первой мусульманской женщине-супергероине, премьера которой запланирована на конец 2022 года.



Анимационная студия Pixar в первую очередь рассказала о скорых премьерах. Уже 28 января она выпускает новый «Ледниковый период: приключения Бака» (ранее над франшизой работала студия Blue Sky), а 18 февраля музыкальный проект Sneakerella, который переосмыслит историю Золушки на примере талантливого дизайнера кроссовок. Далее студия представила мультсериалы «Бэймакс!» о добродушном роботе из «Города героев», «Тачки на дороге», где зрители вновь встретятся с говорящими машинами из полнометражной ленты «Тачки», и полнометражный фильм о Пиноккио с Томом Хэнксом, Синтией Эриво и Люком Эвансом, режиссером которого станет Роберт Земекис. Также стоит ждать сиквел «Зачарованной» с Эми Адамс под названием «Разочарованная», серию короткометражек о героях «Зверополиса», мультсериал «Тиана» и спортивный полный метр «Победа или поражение».

20th Century рассказали о работе над приквелом «Хищника» под названием «Добыча». Действие в нем разворачивается 300 лет назад, когда пришелец-охотник нападает на племя команчей. А также представили боевик «Принцесса» о воинствующей королевской особе, триллер «Нет выхода» с Хаваной Роуз Лью и комедию «Розалин» с Кейтлин Дивер по мотивам шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». Все фильмы выйдут на сервисе Hulu в 2022 году.

Что касается брэнда «Звездные войны», то был подтвержден выход в 2022 году сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором и Хейденом Кристенсеном. Дата релиза по-прежнему неизвестна, но проект получил новый тизер.



Параллельно с презентацией новых проектов стало известно, что компания Disney подала заявку в Роспатент и регистрирует в России бренд видеосервиса Star. Он является аналогом Hulu и предназначен для взрослой аудитории. В конце августа Star появился в странах Латинской Америки.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гаэль Гарсия Берналь обернется марвеловским волком
Галь Гадот станет Злой Королевой в ремейке «Белоснежки»
Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера в сериале «Асока»
О Уолте Диснее и строительстве Диснейленда снимут фильм
«Полёт навигатора» адаптируют для девочек
Истории Человека-паука и Росомахи продолжатся в новых играх
Энтони Маки возглавит четвёртого «Капитана Америку»
Эмилию Кларк утвердили на роль в сериале от Marvel
Найден сценарист для фильма про истребителей X-wing
Рэйчел Зеглер станет новой Белоснежкой
Джек Воробей и персонажи «Аватара» заглянули на выставку E3
Кейтлин Дивер поможет «Ромео и Джульетте»
Мисс Марвел сыграет дебютантка
«Женщину-Халка» сыграет канадская актриса Татьяна Маслани
Поиск по меткам
DisneyМарвел
персоны
Эми АдамсОскар АйзекСэмюэл Л. ДжексонКейтлин ДиверРоберт ЗемекисЭмилия КларкХейден КристенсенЮэн МакгрегорТатьяна МасланиКэтрин ХанТом ХэнксЛюк ЭвансСинтия Эриво
фильмы
ВандаВиженГород героевЗачарованнаяЗверополисТачкиТачки 2Тачки 3ХищникЧто, если...?

анонс

Скорбим

Игорь Бондаренко
12 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Бондаренко.
Виктор Коклюшкин
12 ноября ушёл из жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.
Геннадий Чихачев
11 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Геннадий Чихачев.
Галина Воробьёва
10 ноября ушла из жизни актриса Галина Воробьёва.

День рождения >>

Виталий Доронин
Дмитрий Дьяченко (II)
Яна Ляхович
Ольга Орлова
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Джерард Батлер
Девон Бостик
Оскар Вернер
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Джой: Американка в русском балете
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, 2021
Поговори с ней
драма
Испания, 2002
Друг на продажу
комедия
Россия, 2021
Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Ряд 19
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Вкус жизни
драма, мелодрама
Дания, Швеция, 2021
Естественный свет
военный фильм, драма
Венгрия, Германия, Латвия, Франция, 2021
Любовь, любовь, любовь
драма, комедия, мелодрама
США, 2020
Проклятье Эбигейл
детектив, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен