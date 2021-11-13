«Пиноккио» с Томом Хэнксом и «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком — Disney+ представил новые проекты

В пятницу, 12 ноября, стриминговому сервису Disney+ исполнилось два года. По этому случаю компания провела трехчасовую онлайн-презентацию Disney+ Day, где представила более 25 проектов, готовящихся к выпуску под брендами Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century, National Geographic, и поделилась планами о запуске Star в 50 новых регионах, среди которых Россия.
фото: StarWars.com
Студия Marvel представила в основном логотипы будущих проектов. Это сериалы «Эхо», «Железное сердце», «Секретное оружие» с Эмилией Кларк и Сэмюэлом Л. Джексоном, мультсериалы «Зомби Marvel», «Человек-паук: год первый», второй сезон «Что, если… ?», спин-офф проекта «ВандаВижен» с Кэтрин Хан, а также сборник анимационных короткометражек о напарнике Енота Ракеты Малыше Гурте. Также были показаны тизеры трех сериалов — «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком, который получит сверхспособности от египетского бога Луны, «Женщины-Халка» с Татьяной Маслани в главной роли и «Мисс Марвел» о первой мусульманской женщине-супергероине, премьера которой запланирована на конец 2022 года.
Анимационная студия Pixar в первую очередь рассказала о скорых премьерах. Уже 28 января она выпускает новый «Ледниковый период: приключения Бака» (ранее над франшизой работала студия Blue Sky), а 18 февраля музыкальный проект Sneakerella, который переосмыслит историю Золушки на примере талантливого дизайнера кроссовок. Далее студия представила мультсериалы «Бэймакс!» о добродушном роботе из «Города героев», «Тачки на дороге», где зрители вновь встретятся с говорящими машинами из полнометражной ленты «Тачки», и полнометражный фильм о Пиноккио с Томом Хэнксом, Синтией Эриво и Люком Эвансом, режиссером которого станет Роберт Земекис. Также стоит ждать сиквел «Зачарованной» с Эми Адамс под названием «Разочарованная», серию короткометражек о героях «Зверополиса», мультсериал «Тиана» и спортивный полный метр «Победа или поражение».
20th Century рассказали о работе над приквелом «Хищника» под названием «Добыча». Действие в нем разворачивается 300 лет назад, когда пришелец-охотник нападает на племя команчей. А также представили боевик «Принцесса» о воинствующей королевской особе, триллер «Нет выхода» с Хаваной Роуз Лью и комедию «Розалин» с Кейтлин Дивер по мотивам шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». Все фильмы выйдут на сервисе Hulu в 2022 году.
Что касается брэнда «Звездные войны», то был подтвержден выход в 2022 году сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором и Хейденом Кристенсеном. Дата релиза по-прежнему неизвестна, но проект получил новый тизер.
Параллельно с презентацией новых проектов стало известно, что компания Disney подала заявку в Роспатент и регистрирует в России бренд видеосервиса Star. Он является аналогом Hulu и предназначен для взрослой аудитории. В конце августа Star появился в странах Латинской Америки.
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