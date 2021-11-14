Никогда не спите, дети! Трейлер вампирского аниме «Песнь ночных сов»

Студия Liden Films
поделилась трейлером аниме-адаптации манги «Песнь ночных сов»
. Премьера назначена на июль 2022 года.
14-летний парень Ко Ямори кажется обычным школьником: неплохо ладит с одноклассниками, нормально учится. Но образ обманчив: на самом деле Ямори раздражает все, с чем он сталкивается в дневные часы. Глубокий стресс перерастает в бессонницу. Устав бороться с ежедневной рутиной, Ямори бросает школу, однако сон так и не приходит. В надежде решить проблему ночным моционом, юноша выходит на прогулку и встречает странную девушку Надзуну Нанакусу, страдающую от точно такой же проблемы. Она приглашает Ямори в гости, предлагает устроиться поудобнее на футоне — и кусает парня за шею. Так вчерашний школьник открывает для себя ночной мир, где царствуют вампиры.
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Оригинальную мангу написал Котояма
: «Песнь ночных сов» — вторая работа мангаки после «Магазинчика сладостей»
. В настоящий момент насчитывает всего восемь танкобонов
.
Постановка сериала возложена на Томоюки Итамуру
, работавшего над «Девочкой-волшебницей Мадокой»
и «Историей финала»
. За сценарий отвечает Митико Ёкотэ
, в чьем послужном списке — «Блич 2»
, «Ковбой Бибоп»
, «Вторжение Кальмарки»
и недавняя «Яркость: Душа самурая»
. Главных героев озвучат сэйю Гэн Сато
(«Да, я паук, и что с того?»
, «Хоримия»
, «Фруктовая корзина»
) и Сора Амамия
(«Моя реинкарнация в отомэ-игру в качестве главной злодейки»
, «Небо в цвету!»
, «Наука влюблена, и мы это докажем»
).
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Рецензия на аниме «Яркость: Душа самурая»
Производством занимается студия Liden Films
, известная по аниме-сериалам «Токийские мстители»
, «Сказание об Арслане
», «Терраформирование»
и «Прощай, мой дорогой Крамер: Первое касание»
.
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