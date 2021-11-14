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Никогда не спите, дети! Трейлер вампирского аниме «Песнь ночных сов»

14 ноября
2021 год

Новости кино >>
14 ноября 2021
Студия Liden Films поделилась трейлером аниме-адаптации манги «Песнь ночных сов». Премьера назначена на июль 2022 года.



14-летний парень Ко Ямори кажется обычным школьником: неплохо ладит с одноклассниками, нормально учится. Но образ обманчив: на самом деле Ямори раздражает все, с чем он сталкивается в дневные часы. Глубокий стресс перерастает в бессонницу. Устав бороться с ежедневной рутиной, Ямори бросает школу, однако сон так и не приходит. В надежде решить проблему ночным моционом, юноша выходит на прогулку и встречает странную девушку Надзуну Нанакусу, страдающую от точно такой же проблемы. Она приглашает Ямори в гости, предлагает устроиться поудобнее на футоне — и кусает парня за шею. Так вчерашний школьник открывает для себя ночной мир, где царствуют вампиры.

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Оригинальную мангу написал Котояма: «Песнь ночных сов» — вторая работа мангаки после «Магазинчика сладостей». В настоящий момент насчитывает всего восемь танкобонов.

Никогда не спите, дети! Трейлер вампирского аниме «Песнь ночных сов»

Постановка сериала возложена на Томоюки Итамуру, работавшего над «Девочкой-волшебницей Мадокой» и «Историей финала». За сценарий отвечает Митико Ёкотэ, в чьем послужном списке — «Блич 2», «Ковбой Бибоп», «Вторжение Кальмарки» и недавняя «Яркость: Душа самурая». Главных героев озвучат сэйю Гэн Сато («Да, я паук, и что с того?», «Хоримия», «Фруктовая корзина») и Сора Амамия («Моя реинкарнация в отомэ-игру в качестве главной злодейки», «Небо в цвету!», «Наука влюблена, и мы это докажем»).

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Производством занимается студия Liden Films, известная по аниме-сериалам «Токийские мстители», «Сказание об Арслане», «Терраформирование» и «Прощай, мой дорогой Крамер: Первое касание».
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Никогда не спите, дети! Трейлер вампирского аниме «Песнь ночных сов» фотографии
Никогда не спите, дети! Трейлер вампирского аниме «Песнь ночных сов» фотографии
Никогда не спите, дети! Трейлер вампирского аниме «Песнь ночных сов» фотографии
Никогда не спите, дети! Трейлер вампирского аниме «Песнь ночных сов» фотографии
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