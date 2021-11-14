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Режиссеру «Героя» и «Дома летающих кинжалов» Чжану Имоу исполнилось 70 лет

14 ноября
2021 год

Новости кино >>
14 ноября 2021
Сегодня, 14 ноября, исполнилось 70 лет выдающемуся китайскому режиссеру, актеру, сценаристу, продюсеру, оператору и театральному деятелю Чжану Имоу.

Режиссеру «Героя» и «Дома летающих кинжалов» Чжану Имоу исполнилось 70 лет
фото: radiichina.com

Будущий мастер родился 14 ноября 1951 года в китайском городе Сиань, в семье врачей. Отец служил в Национально-революционной армии под командованием Чан Кайши во время гражданской войны. Во время «культурной революции» вынужден был бросить школу и работал на ферме, затем на текстильной фабрике. Увлекался рисованием и фотографией. В 1978-м обратился в Министерство культуры КНР с просьбой принять его в Пекинскую киноакадемию несмотря на возраст и отсутствие среднего образования. Власти пошли ему на встречу и в 1982-м Чжан получил диплом об окончании академии.

Режиссерским дебютом для него стал вышедший в 1987-м «Красный гаолян», который одним из первых китайских фильмов удостоился приза «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале. Спустя четыре года картина «Подними красный фонарь» завоевала «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и премию BAFTA за лучший иностранный фильм. Дважды лауреат премии «Золотой лев» — за фильмы «Цюцзю идет в суд» и «Ни на один меньше». В 1994-м удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля и премии BAFTA за картину «Жить!». Обладатель более 150 престижных наград наибольшую популярность обрёл благодаря историческим фильмам «Герой» и «Дом летающих кинжалов».

Читайте рецензию «Цветы войны»

Всего на его счету 36 режиссерских работ и по десять сценариев и спродюсированных лент. Снял новеллы для киноальманахов «Люмьер и компания» и «У каждого своё кино». В качестве актера засветился в своих картинах «Старый колодец», «Красный гаолян» и «Сохраняй рассудок», а также снимался у других режиссеров. В 2005-м поставил в Париже оперу Пуччини «Турандот» с участием китайских художников. Был главным постановщиком церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. За последнее десятилетие вышло около десятка картин Имоу, включая ленты «Цветы войны», «Возвращение домой», «Великая стена», «Тень», «Одна секунда» и «Над обрывом».
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обсуждение >>
№ 1
Мария Сидовина   14.11.2021 - 12:37
Честно говоря, смотрела только одну картину этого режиссера, как раз получившего популярность "Героя". Очень впечатлила в свое время, надо и второй фильм посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Режиссеру «Героя» и «Дома летающих кинжалов» Чжану Имоу исполнилось 70 лет фотографии
Режиссеру «Героя» и «Дома летающих кинжалов» Чжану Имоу исполнилось 70 лет фотографии
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