Режиссеру «Героя» и «Дома летающих кинжалов» Чжану Имоу исполнилось 70 лет

Сегодня, 14 ноября, исполнилось 70 лет выдающемуся китайскому режиссеру, актеру, сценаристу, продюсеру, оператору и театральному деятелю Чжану Имоу
.
Будущий мастер родился 14 ноября 1951 года в китайском городе Сиань, в семье врачей. Отец служил в Национально-революционной армии под командованием Чан Кайши во время гражданской войны. Во время «культурной революции» вынужден был бросить школу и работал на ферме, затем на текстильной фабрике. Увлекался рисованием и фотографией. В 1978-м обратился в Министерство культуры КНР с просьбой принять его в Пекинскую киноакадемию несмотря на возраст и отсутствие среднего образования. Власти пошли ему на встречу и в 1982-м Чжан получил диплом об окончании академии.
Режиссерским дебютом для него стал вышедший в 1987-м «Красный гаолян
», который одним из первых китайских фильмов удостоился приза «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале. Спустя четыре года картина «Подними красный фонарь» завоевала «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и премию BAFTA за лучший иностранный фильм. Дважды лауреат премии «Золотой лев» — за фильмы «Цюцзю идет в суд» и «Ни на один меньше». В 1994-м удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля и премии BAFTA за картину «Жить!
». Обладатель более 150 престижных наград наибольшую популярность обрёл благодаря историческим фильмам «Герой
» и «Дом летающих кинжалов
».
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«Цветы войны»
Всего на его счету 36 режиссерских работ и по десять сценариев и спродюсированных лент. Снял новеллы для киноальманахов «Люмьер и компания
» и «У каждого своё кино
». В качестве актера засветился в своих картинах «Старый колодец», «Красный гаолян» и «Сохраняй рассудок», а также снимался у других режиссеров. В 2005-м поставил в Париже оперу Пуччини «Турандот» с участием китайских художников. Был главным постановщиком церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. За последнее десятилетие вышло около десятка картин Имоу, включая ленты «Цветы войны
», «Возвращение домой
», «Великая стена
», «Тень
», «Одна секунда
» и «Над обрывом».
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