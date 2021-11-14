Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфард и Хелена Цингель расскажут «Легенду об Очи»

Уиллем Дефо
, Эмили Уотсон
, Финн Вулфард
и Хелена Ценгель
присоединились к эпичному семейному фэнтези «Легенда об Очи» (The Legend of Ochi), уверяет Deadline
.
Режиссерское кресло картины производства компании А24 займет дебютант — клипмейкер Исайя Саксон. Его студия Encyclopedia Pictura, ответственная за клипы Бьорк
, Канье Уэста
и других известных музыкантов, также примет активное участие в создании фильма.
Создатели обещают ностальгическое кино, не затронутое влиянием «Властелина колец
» Питера Джексона
. Зрителей ожидает история сбежавшей из дома девочки (Ценгель), которая учится общаться с неведомыми зверушками, известными как Очи. Сюжет основан на оригинальных персонажах, мире и сценарии Саксона.
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