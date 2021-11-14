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Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфард и Хелена Цингель расскажут «Легенду об Очи»

14 ноября
2021 год

Новости кино >>
14 ноября 2021
Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфард и Хелена Ценгель присоединились к эпичному семейному фэнтези «Легенда об Очи» (The Legend of Ochi), уверяет Deadline.

Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфард и Хелена Цингель расскажут «Легенду об Очи»
фото: deadline.com

Режиссерское кресло картины производства компании А24 займет дебютант — клипмейкер Исайя Саксон. Его студия Encyclopedia Pictura, ответственная за клипы Бьорк, Канье Уэста и других известных музыкантов, также примет активное участие в создании фильма.

Создатели обещают ностальгическое кино, не затронутое влиянием «Властелина колец» Питера Джексона. Зрителей ожидает история сбежавшей из дома девочки (Ценгель), которая учится общаться с неведомыми зверушками, известными как Очи. Сюжет основан на оригинальных персонажах, мире и сценарии Саксона.
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№ 1
Мария Сидовина   14.11.2021 - 12:37
Классно, что фильмы с таким актерами и вообще размахом доверяют снимать дебютантам! Но все-таки не мой жанр, пожалуй, пропущу премьеру читать далее>>
Всего сообщений: 1
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