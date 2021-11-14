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Лиззи Каплан станет Алекс Форрест в телевизионном ремейке «Рокового влечения»

14 ноября
2021 год

Новости кино >>
14 ноября 2021
Лиззи Каплан получила главную роль в телевизионном ремейке триллера «Роковое влечение» с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз. Согласно Screen Rant, сериал появится на стриминговом сервисе Paramount+.

За сценарий новой версии отвечают авторы «Грязного Джона» Александра Каннингем и Кевин Дж. Хайнс.

Лиззи Каплан станет Алекс Форрест в телевизионном ремейке «Рокового влечения»
фото: ew.com

Каплан предстанет в качестве Алекс Форрест, которую ранее играла Клоуз. С этой женщиной Дэн Галлагер проводит одну ночь, воспользовавшись отъездом жены с детьми. Но оказывается, что Алекс хочет большего, чем одна ночь, и вскоре ее бредовые мысли о разводе разрушают то, что ей самой иметь не дано — защищенную забором типичную американскую семью.

Оригинал Эдриана Лайна, вышедший в 1987 году, получил несколько номинаций на «Оскар» и был удостоен премии BAFTA за монтаж.
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№ 1
Мария Сидовина   14.11.2021 - 12:39
Честно говоря, новая актриса вряд ли сможет так же хорошо сыграть, как и в оригинале.. Да и вообще именно эта история мне кажется держится на харизме актеров оригинала, которая может пропасть в ремейке( читать далее>>
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