Лиззи Каплан станет Алекс Форрест в телевизионном ремейке «Рокового влечения»

Лиззи Каплан
получила главную роль в телевизионном ремейке триллера «Роковое влечение
» с Майклом Дугласом
и Гленн Клоуз
. Согласно Screen Rant
, сериал появится на стриминговом сервисе Paramount+.
За сценарий новой версии отвечают авторы «Грязного Джона
» Александра Каннингем и Кевин Дж. Хайнс.
Каплан предстанет в качестве Алекс Форрест, которую ранее играла Клоуз. С этой женщиной Дэн Галлагер проводит одну ночь, воспользовавшись отъездом жены с детьми. Но оказывается, что Алекс хочет большего, чем одна ночь, и вскоре ее бредовые мысли о разводе разрушают то, что ей самой иметь не дано — защищенную забором типичную американскую семью.
Оригинал Эдриана Лайна
, вышедший в 1987 году, получил несколько номинаций на «Оскар» и был удостоен премии BAFTA за монтаж.
обсуждение >>