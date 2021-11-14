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Джессика Лэнг и Диана Крюгер составят компанию Лиаму Нисону в нуаре Нила Джордана «Марлоу»

14 ноября
2021 год

Новости кино >>
14 ноября 2021
Спустя четыре года после первого анонса стало известно, кто составит компанию Лиаму Нисону в нуаре «Марлоу», где актер сыграет частного детектива Филипа Марлоу, придуманного Рэймондом Чандлером.

Джессика Лэнг и Диана Крюгер составят компанию Лиаму Нисону в нуаре Нила Джордана «Марлоу»

В фильме Нила Джордана, чьи съемки пройдут в Ирландии и Испании, сыграют Джессика Лэнг, Диана Крюгер, Алан Камминг, Дэнни Хьюстон, Иэн Харт, Колм Мини и Адевале Акиннуойе-Агбайе.

Над сценарием корпел Уильям Монахэн. Сюжет фильма основан не на произведении Чандлера, а на новелле ирландского писателя Джона Бэнвилла «Черноглазая блондинка», в которой сыщика просит найти своего бывшего любовника сногсшибательная блондинка, что привело к раскрытию куда более серьёзной тайны.
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Лиам Нисон станет новым Филипом Марлоу
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