Джессика Лэнг и Диана Крюгер составят компанию Лиаму Нисону в нуаре Нила Джордана «Марлоу»

Спустя четыре года после первого анонса стало известно
, кто составит компанию Лиаму Нисону
в нуаре «Марлоу», где актер сыграет частного детектива Филипа Марлоу, придуманного Рэймондом Чандлером
.
В фильме Нила Джордана
, чьи съемки пройдут в Ирландии и Испании, сыграют Джессика Лэнг
, Диана Крюгер
, Алан Камминг
, Дэнни Хьюстон
, Иэн Харт
, Колм Мини
и Адевале Акиннуойе-Агбайе
.
Над сценарием корпел Уильям Монахэн
. Сюжет фильма основан не на произведении Чандлера, а на новелле ирландского писателя Джона Бэнвилла «Черноглазая блондинка», в которой сыщика просит найти своего бывшего любовника сногсшибательная блондинка, что привело к раскрытию куда более серьёзной тайны.
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