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В Москве покажут новые фильмы с Валерией Бруни-Тедески и Стефанией Сандрелли

14 ноября
2021 год

Новости кино >>
14 ноября 2021
С 19 по 28 ноября в Москве пройдет VIII российско-итальянский кинофестиваль RIFF под патронажем Посольства Италии и при поддержке Итальянского Института культуры. Согласно пресс-службе смотра, торжественное открытие состоится в большом зале киноцентра «КАРО 11 Октябрь». Фильмом открытия станет роудмуви-комедия Антонио Пизу «Из Италии на Восток», которая ранее была показана на Мостре и Нью-Йоркском международном кинофестивале. На открытии фильм представят сценаристы Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути — реальные герои истории, вдохновившей режиссера на создание картины.

В Москве покажут новые фильмы с Валерией Бруни-Тедески и Стефанией Сандрелли
фото: пресс-служба фестиваля

В программу смотра включено 17 фильмов: от лидеров бокс-офиса, победивших на мировых фестивалях, до картин независимых режиссеров, которые не доходят до проката; от докуфикшн до сборников короткого метра. Каждый показ — российская премьера. Зрители увидят новейшие работы знаковых итальянских режиссеров и актеров, среди которых Пупи Авати, Джорджо Пазотти, Алессандро Гассманн, Валерия Бруни-Тедески и Микаэла Рамадзотти. В рамках смотра пройдут День Рима, День Неаполя, День северных регионов — с лекциями, которые позволят больше узнать о повседневной жизни итальянцев. Все показы — на языке оригинала с русскими субтитрами, билеты доступны на сайте сети КАРО.

В основном конкурсе RIFF — сразу несколько фильмов, основанных на реальных событиях. Это мелодрама Элизы Аморусо «Бесконечная весна» о переходном периоде в жизни каждой женщины и криминальная драма Антонио Капуано «Дыра в голове» о девушке, которая разыскивает убийцу отца. Фильм Авати «Она говорит со мной» со Стефанией Сандрелли снят по автобиографическому роману Джузеппе Згарби, отца знаменитого искусствоведа Витторио Згарби. Еще одна экранизация — «Равнодушные» Леонардо Гуэрры Сараньоли. Это новая версия одноименного романа Альберто Моравии, действие которого перенесено в современный Рим. Главную роль в экранизации 1964 года сыграла Клаудия Кардинале, сейчас же в центре внимания — Валерия Бруни-Тедески. Компанию ей составил Эдоардо Пеше.

«Она говорит со мной»
фото: пресс-служба фестиваля

Также в основном конкурсе — истории о силе человеческого духа «Корабли идут ко дну» Стефано Кьянтини и «Атлас» Никколо Кастелли, которые рассказывают о том, как начать жизнь заново после травмирующих событий. Таков и «Урок любви» Мауро Манчини, духоподъемная история хирурга еврейского происхождения, которого жизнь сводит с семьей неонацистов. Картина с Алессандро Гассманном взяла пять премий на 77-м Венецианском кинофестивале.

Особое внимание на RIFF, по традиции, уделено комедиям. Российские зрители впервые увидят фильм Джорджо Пазотти «Исправь меня, если сможешь» — итальянскую версию ленты «Адамовы яблоки». «Авантюристки» Джулианы Гамба расскажут про азартную личную жизнь четырех подруг-любительниц покера. В главных ролях — Клаудия Джерини и Анджела Финоккьяро. Зрителей ждет знакомство с неаполитанской мафией в комедии Джанлуки Ансанелли «Добро пожаловать в семью Эспозито», снятой по одноименному роману писателя-юмориста Пино Императоре. А также — погружение в жизнь римских окраин с героями комедии Риккардо Милани «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения», которая закроет фестиваль. К звездному дуэту Паолы Кортеллези и Антонио Альбанезе здесь присоединились Сара Фелбербаум и Лука Арджентеро.

«Добро пожаловать в Рим. Новые приключения»
фото: пресс-служба фестиваля

Документальная программа представлена несколькими фильмами, включая «Мы — тысяча» Аниты Ривароли в секции «Музыканты Италии». В 2015-м тысяча музыкантов со всей Италии собралась вместе, чтобы сыграть Learn to Fly, хит Foo Fighters, — и убедить Дэйва Грола приехать с концертом в их маленький городок. Ролик собрал на YouTube больше 57 млн просмотров. Увидел его и Дэйв, и это стало началом невероятного приключения одной из величайших рок-групп всех времен.

Особым событием станет показ программы «Великие женщины итальянского кинематографа». В нее вошли документальные фильмы «Страсть Анны Маньяни» Энрико Черасуоло и «Алида» Миммо Вердески про Алиду Валли. Победа сборной Италии на Чемпионате Европы будет отмечена программой «Звезда итальянского футбола» и показом неигрового фильма Микелы Сколари и Джанлуки Феллини «Паоло Росси. Мечтатель и борец» об игроке, вошедшем в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX века по версии World Soccer. Москвичам и гостям столицы также покажут альманах лучшего короткого метра из Италии «Italian best shorts: Новые истории», среди фильмов которого — «Мои глаза» Марио Пиредды с Ксенией Раппопорт и «Феллинетта» Франчески Фаббри Феллини, снятая племянницей Федерико Феллини к его 100-летию.

«Атлас»
фото: пресс-служба фестиваля

Профессиональное жюри фестиваля возглавит режиссер Татьяна Данильянц. На закрытии победителям вручат «Красную дорожку RIFF»: официальную премию кинофестиваля разработал художник Марко Бравура, чьи арт-объекты украшают мировые столицы. После Москвы RIFF пройдет с 21 по 28 ноября в новосибирском кинотеатре «Победа» и с 3 по 12 декабря в санкт-петербургском киноцентре «Родина». А в 2022 году еще более 15 городов России увидят лучшее новое кино из Италии.
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