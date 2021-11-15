Дженнифер Гарнер сыграет вместо Джулии Робертс в детективной драме Apple

Дженнифер Гарнер
заменит Джулию Робертс
в новом сериале Apple TV+ «Последнее, что он сказал мне» (The Last Thing He Told Me). Согласно Deadline
, основой для детективной драмы послужит одноименный бестселлер Лоры Дэйв.
Зрителям поведают о женщине, у которой пропал муж. Она объединяется со своей 16-летней падчерицей в поисках правды о его исчезновении.
Права на экранизацию книги принадлежат Риз Уизерспун
и её компании Hello Sunshine. За адаптацию романа отвечают сама писательница и сценарист Джош Сингер
, а Уизерспун числится исполнительным продюсером. Робертс пришлось выбыть из проекта по причине загруженного графика.
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