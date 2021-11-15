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Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым

15 ноября
2021 год

Новости кино >>
15 ноября 2021
В Москве завершились съёмки 12-серийного остросюжетного детектива производства «Киностудии КИТ» «Порт», заказанного НТВ. В главных ролях заняты Максим Щёголев и Алексей Барабаш, а компанию им составили Александр Барановский, Вадим Андреев, Софья Шуткина, Татьяна Каргаева, Илья Акинтьев, Никита Дювбанов и Сергей Сафронов. Сериал является продюсерским дебютом Арсения Робака, уточняет пресс-служба студии.

Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Это история о боевом офицере Михаиле Самойлове (Щёголев), потерявшем друга Игоря Макарова (Барановский) под обстрелом боевиков в Сирии. Герой возвращается домой, в родной портовый город Янтарск, чтобы помогать вдове Макарова (Каргаева). Он винит в случившемся себя, не зная, что Игорь на самом деле жив и спустя несколько лет окажется совсем не тем, кем казался. Сам же город становится местом борьбы не на жизнь, а на смерть. И череда преступлений всегда приводит к одному человеку – хозяину порта Куприянову (Барабаш).

«Особый кайф заключается в том, что сюжет абсолютно непредсказуем, – рассуждает Алексей Барабаш. – Мне кажется, "Порт" может быть интересен не только российскому зрителю, но и зарубежному, потому что это очень качественный продукт, у которого есть свое лицо».

Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Большая часть съемок прошла в городе Балтийске, где расположен морской порт. Необычные локации, с которыми зритель редко сталкивается в реальной жизни, являются особой гордостью всей команды.

«Мы снимали наш проект в огромном порту, где всё шумит, громыхает и постоянно находится в движении, – рассказывает режиссер Вячеслав Кириллов. – Удивляюсь, как нас там не задавили, потому что работа в порту не останавливалась ни на минуту. Хотелось показать зрителю места, которые он едва ли когда-нибудь увидит по телевизору, не говоря уже о том, чтобы там побывать. Наш проект получился в стиле индастриал: в нем много железа и тяжелой техники – и я доволен тем, что нам удалось воплотить все, что мы задумали. И это не только моя заслуга, а заслуга всей команды – от художника по костюмам до оператора. Потому что корабль плывет не только и не столько благодаря капитану, сколько благодаря каждому члену экипажа, который находится на борту».

Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Порт» может похвастаться не только необычной локацией, но и обилием каскадерских сцен, в том числе на воде. В кадре появятся и большие корабли, и лодки, и водные мотоциклы. Во время съемок одной из сцен из бухты выплыла огромная подводная лодка, во время другой съемочной группе пришлось иметь дело с ОМОНом.

«На стоявшие в порту заграничные корабли заходить, разумеется, запрещено, но второй режиссер и часть группы на один такой корабль все-таки забежали. Они снимали сцену с участием кино-ОМОНА, а потом столкнулись с ОМОНом настоящим, который их чуть не задержал. К счастью, дело кончилось не конфликтом, а хорошими кадрами, которые зритель увидит в нашем проекте», – вспоминает режиссер.

Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Нелегко пришлось и Максиму Щёголеву, на долю которого выпало немало трюковых сцен. Он то стрелял, то догонял злодеев, то погружался под воду. Актер находится в прекрасной физической форме, поэтому брался за такие сцены с удовольствием. По словам актера, он любит «драки, трюки, гонки, перестрелки. Это моя среда, мне в ней очень комфортно. Хотя в "Порте" есть не только экшн, но и сильная романтическая линия. А еще мне очень нравится неожиданный финал этой истории».

Помимо Балтийска, съемочная группа побывала в Москве, Московской области, Калининграде и Калининградской области. Сирийские сцены, с которых начинается повествование, были отсняты в Подмосковье. Настоящую военную форму для актеров, сыгравших сирийских бойцов, художник по костюмам заказывала непосредственно в Сирии, а в роли местных ребятишек снялись сирийские мальчишки.
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Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым фотографии
Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым фотографии
Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым фотографии
Завершились съемки детектива «Порт» с Максимом Щёголевым фотографии
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