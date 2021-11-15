Стартовал прием заявок на XXVII Суздальский фестиваль анимационного кино

Стартовал прием заявок на участие в XXVII Открытом российском фестивале анимационного кино
, который состоится в Суздале Владимирской области с 16 по 21 марта 2022-го. Подать заявку может правообладатель и его представитель на официальном сайте
ОРФАК с 15 ноября до 15 декабря этого года, уточняет пресс-служба смотра.
Главное место среди мероприятий фестиваля занимает показ конкурсной программы, в которую войдут полнометражные анимационные фильмы, сериалы, короткометражные фильмы, коммерческие ролики. В рамках смотра также пройдут кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации, питчинг и другие мероприятия. Параллельно будут выбраны лучшие работы в уже ставшем традиционным конкурсе фестивальных заставок и плакатов.
Организатором ОРФАК является кинокомпания «Мастер-Фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации совместно с Администрацией Владимирской области.
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