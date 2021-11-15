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В начале зимы состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя»

15 ноября
2021 год

Новости кино >>
15 ноября 2021
Премьера сериала «Универ. 10 лет спустя» состоится на ТНТ 6 декабря в 20:00. Согласно пресс-службе телеканала, продолжение ситкома с часовыми сериями сняли в новом жанре – комедии с элементами драмы, который потребовал от авторов другого хронометража и другого подхода к съемкам.

В начале зимы состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам креативного продюсера Евгения Соболева, «"Универ" был одной из первых ласточек российских ситкомов и самым первым ситкомом про студентов, про общагу. Его персонажи стали народными героями. Нам захотелось перевести этих героев в плоскость взрослой жизни, сделать им реальные проблемы, потому что наш зритель вырос вместе с ними».

К своим ролям в сериале вернётся золотой состав «Универа» и «Универа. Новой общаги»: Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Настасья Самбурская, Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Екатерина Молоховская и Анна Кузина. Появятся и новые персонажи в исполнении Алексея Серебрякова и Анатолия Белого.

В начале зимы состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Вернуться к старой роли – это крутые ощущения. Тем более, эта роль мне очень нравилась, как нравился сам сериал, нравилось проводить время на площадке. Это же комедия, мы на съемках постоянно умирали от смеха. Правда, и от усталости тоже, но это забывается, а вот смех… Я за несколько сезонов точно насмеяла себе пару лет жизни. В общем, я с удовольствием окунулась в эту атмосферу снова», — призналась Настасья Самбурская.

С того момента, как Маша, Валя, Кристина, Антон, Варя и Майкл закончили универ, прошло уже десять лет, в их жизни многое изменилось. Майкл потерял работу, он вынужден сидеть дома и воспитывать двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца. Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, но Валя не готов променять научную деятельность на родительство. Яна развелась, посвятила себя работе и думает, что упустила воспитание сына. Судьбы героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу.

В начале зимы состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«"Универ" – это огромная часть моей жизни, моя героиня уже внутри меня. Когда мы снимались в последних сезонах "Новой общаги", мы понимали, что выросли из формата, выросли из своих героев, из студенческих ситуаций – нужно было что-то другое. Это другое подобралось к нам почти незаметно. После того, как я увидела часть отснятого материала, я могу сказать, что получилось круто. Это действительно классное и где-то очень серьёзное кино, с настоящими проблемами и настоящими людьми. И самое главное, что эти люди зрителю как будто знакомы», — говорит Анна Хилькевич.
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В начале зимы состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя» фотографии
В начале зимы состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя» фотографии
В начале зимы состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя» фотографии
В начале зимы состоится премьера сериала «Универ. 10 лет спустя» фотографии
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