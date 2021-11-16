Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии»

В сети появился новый трейлер
полнометражного аниме «Спой немного гармонии»
.
Фильм рассказывает о прекрасной и таинственной девушке Сион. Она перевелась в школу Кэйбу и очень быстро завоевала популярность благодаря открытой натуре и песне, приносящей радость. Однако вскоре новые друзья Сион узнают, что она – андроид с искусственным интеллектом, а с андроидами никогда не бывает просто.
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Хотя история взросления от студии J.C. Staff
вышла в японский прокат еще 29 октября, появление новых промо-материалов оставляет надежду на скорый релиз аниме в других странах. Пока официального анонса не последовало.
«Спой немного гармонии» поставил Ясухиро Ёсиура
, режиссер «Бледного кокона»
, «Времени Евы»
и «Патэмы наоборот»
. Со сценарием ему помогал Окоти Итиро
, работавший над «Космическим Денди»
, «Короной грешника»
и франшизой «Код Гиас»
. Оригинальный дизайн нарисовала мангака Ки Канна
— создательница «Незнакомца на берегу моря»
. Производством занималась студия J.C. Staff («Девчонка не промах»
, «Из якудза в айдолы»
, второй сезон «Ванпанчмена»
).
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