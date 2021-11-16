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Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии»

16 ноября
2021 год

Новости кино >>
16 ноября 2021
В сети появился новый трейлер полнометражного аниме «Спой немного гармонии».



Фильм рассказывает о прекрасной и таинственной девушке Сион. Она перевелась в школу Кэйбу и очень быстро завоевала популярность благодаря открытой натуре и песне, приносящей радость. Однако вскоре новые друзья Сион узнают, что она – андроид с искусственным интеллектом, а с андроидами никогда не бывает просто.

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Хотя история взросления от студии J.C. Staff вышла в японский прокат еще 29 октября, появление новых промо-материалов оставляет надежду на скорый релиз аниме в других странах. Пока официального анонса не последовало.

Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии»

«Спой немного гармонии» поставил Ясухиро Ёсиура, режиссер «Бледного кокона», «Времени Евы» и «Патэмы наоборот». Со сценарием ему помогал Окоти Итиро, работавший над «Космическим Денди», «Короной грешника» и франшизой «Код Гиас». Оригинальный дизайн нарисовала мангака Ки Канна — создательница «Незнакомца на берегу моря». Производством занималась студия J.C. Staff («Девчонка не промах», «Из якудза в айдолы», второй сезон «Ванпанчмена»).
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Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии» фотографии
Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии» фотографии
Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии» фотографии
Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии» фотографии
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