Денис Никифоров превратится в «Ангела мести»

В центре сюжета «Ангела мести» – офицер-подводник Андрей Корсаков. Из-за предательства друзей и коварства коррумпированного прокурора он в одночасье теряет все – имя, невесту, свободу – и чудом остается жив. Спустя много лет он возвращается в родной город, чтобы отомстить виновным в крушении его судьбы. Бывшие друзья не подозревают, что скоро их беззаботной благополучной жизни придет конец.
Съемки сериала продолжались четыре месяца и проходили в Москве, Подмосковье, Балаклаве, Евпатории, Феодосии и Коктебеле. «Точно могу сказать, что у меня не было более трудного сериала. Удивительно жесткая погода в Крыму почти каждый день проверяла нас на прочность и способность к выживанию. Группу смывало дождями, уносило ветрами, но такая невероятная погода-непогода подарила нам очень красивое освещение и состояние природы. Оператор-постановщик Дмитрий Кончев создал из этого света и ветра завораживающий драматичный мир. Думаю, зрителей притянет красота кадров, портретов не меньше, чем сама история», – рассказывает о проекте режиссер Дарья Полторацкая.
фото: Компания «Марс Медиа»
«В фильме есть очень яркие отношения четырех бывших друзей, есть любовный треугольник, есть предательство и есть преданность. Но для меня было важнее попытаться проанализировать, что такое месть, есть ли у кого-нибудь право на нее и существует ли срок давности для возмездия. Очень отдаленно, но все же история Андрея Корсакова — это попытка адаптации «Графа Монте-Кристо» к нашему времени и реальности», — продолжает режиссер.
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