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Денис Никифоров превратится в «Ангела мести»

16 ноября
2021 год

Новости кино >>
16 ноября 2021
Завершились съемки 12-серийного фильма Дарьи Полторацкой «Ангел мести» с Денисом Никифоровым в главной роли. Также в касте Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Тимур Бадалбейли, Юрий Батурин и Нелли Уварова. Выйдет сериал на Первом канале, сообщает пресс-служба компании «Марс Медиа».

Денис Никифоров превратится в ангела мести
фото: Компания «Марс Медиа»

В центре сюжета «Ангела мести» – офицер-подводник Андрей Корсаков. Из-за предательства друзей и коварства коррумпированного прокурора он в одночасье теряет все – имя, невесту, свободу – и чудом остается жив. Спустя много лет он возвращается в родной город, чтобы отомстить виновным в крушении его судьбы. Бывшие друзья не подозревают, что скоро их беззаботной благополучной жизни придет конец.

Съемки сериала продолжались четыре месяца и проходили в Москве, Подмосковье, Балаклаве, Евпатории, Феодосии и Коктебеле. «Точно могу сказать, что у меня не было более трудного сериала. Удивительно жесткая погода в Крыму почти каждый день проверяла нас на прочность и способность к выживанию. Группу смывало дождями, уносило ветрами, но такая невероятная погода-непогода подарила нам очень красивое освещение и состояние природы. Оператор-постановщик Дмитрий Кончев создал из этого света и ветра завораживающий драматичный мир. Думаю, зрителей притянет красота кадров, портретов не меньше, чем сама история», – рассказывает о проекте режиссер Дарья Полторацкая.

Денис Никифоров превратится в ангела мести
фото: Компания «Марс Медиа»

«В фильме есть очень яркие отношения четырех бывших друзей, есть любовный треугольник, есть предательство и есть преданность. Но для меня было важнее попытаться проанализировать, что такое месть, есть ли у кого-нибудь право на нее и существует ли срок давности для возмездия. Очень отдаленно, но все же история Андрея Корсакова — это попытка адаптации «Графа Монте-Кристо» к нашему времени и реальности», — продолжает режиссер.

Сценаристом проекта выступил Юсуп Разыков, ранее уже работавший с Полторацкой над сериалом «Расплата» и полнометражным фильмом «Побег из Москвабада» и сам снявший не одну успешную картину, среди которых «Турецкое седло» и «Керосин», показанные на «Кинотавре».
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фильмы
Ангел местиКеросинПобег из МосквабадаРасплатаТурецкое седло

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Денис Никифоров превратится в ангела мести
Денис Никифоров превратится в ангела мести
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