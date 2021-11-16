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Спортивная драма «Последний Аксель» с Еленой Подкаминской и Алексеем Ягудиным стартует 2 декабря

16 ноября
2021 год

Новости кино >>
16 ноября 2021
2 декабря на MEGOGO стартует спортивная драма «Последний Аксель» с Еленой Подкаминской и олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой. Главную роль в сериале исполняет молодая актриса Ангелина Загребина, сообщает пресс-служба медиасервиса.

Спортивная драма «Последний Аксель» с Еленой Подкаминской и Алексеем Ягудиным стартует 2 декабря
фото: Медиасервис Megogo

«Последний аксель» – это история молодой фигуристки Кати. После внезапной смерти отца она едет в Москву, чтобы попасть в команду лучшего тренера и выступить на Чемпионате мира. Для нее это не погоня за успехом, а стремление обрести свободу для себя и своей младшей сестры.

Сериал не только погрузит зрителя в мир фигурного катания и расскажет историю борьбы за свою мечту, но и представит многих из участников съемочной группы в совершенно новых образах. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, например, сыграет хореографа и станет единственным, кто вообще не выйдет на лед.

Исполнительница главной роли – Ангелина Загребина – выпускница ВТУ им. М. С. Щепкина, дебютировавшая в кино еще во время учебы в картине Ильи Северова «Я свободен». В «Последний аксель» ее пригласили благодаря сильной актерской игре и умению уверенно стоять на коньках. Также в драме принимали участие Карина Разумовская, Полина Гухман, Александр Семчев, Владимир Кошевой, Федор Федотов, Иван Ивашов, Екатерина Тарасова и другие.

Спортивная драма «Последний Аксель» с Еленой Подкаминской и Алексеем Ягудиным стартует 2 декабря
фото: Медиасервис Megogo

«Мы постарались с головой окунуться в атмосферу, изучили массу информации, чтобы максимально точно рассказать историю профессионального пути нашей главной героини. В сериале, конечно, найдется место любви, дружбе и предательству. Также мы поднимем важнейшую тему, о которой принято молчать - домашнее насилие, абьюз. Я уверена, что каждый зритель найдет в нашем сериале что-то важное именно для него», - комментирует проект генеральный продюсер Дарья Легони-Фиалко.

Режиссером сериала выступил Анарио Мамедов, известный по работе над проектами «Анна-детективъ» и «Призрак». Оператором ледовых сцен стал бывший фигурист, мастер спорта России международного класса Нодари Маисурадзе. Съемки проходили в ночные смены в петербургском спорткомплексе «Юбилейный». Все сложные трюки выполняли профессиональные фигуристки, в том числе ученицы Этери Тутберидзе.
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Полина ГухманАнгелина ЗагребинаИван ИвашовВладимир КошевойДарья Легони-ФиалкоАнарио МамедовЕлена ПодкаминскаяКарина РазумовскаяИлья СеверовАлександр СемчевЕкатерина ТарасоваФёдор Федотов (II)Алексей Ягудин
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