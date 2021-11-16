Спортивная драма «Последний Аксель» с Еленой Подкаминской и Алексеем Ягудиным стартует 2 декабря

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16 ноября Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» Компанию по съемочной площадке ему составили Татьяна Арнтгольц, Нелли Уварова и Юрий Батурин

16 ноября Робот учиться и петь помогает: вышел новый трейлер аниме «Спой немного гармонии» Осталось лишь дождаться, когда фильм запоет за пределами Японии