В сети стартовал второй сезон веб-сериала о киберспорте «Изи Катка». Новые эпизоды, посвященные девушкам-геймерам, уже доступны для просмотра ВКонтакте, сообщает пресс-служба проекта.
фото: «Изи Катка 2»
Главной героиней продолжения станет Акира, 20-летняя киберспортсменка, которая в первом сезоне была участницей команды «МБОУ СОШ №2» и пыталась выиграть чемпионат даже из школьного туалета. В новых сериях Акире предстоит добиваться славы самостоятельно. Она пройдет через сексизм, непонимание близких, поборется с собственным упрямством и поймет, что такое настоящие друзья.
«Говорят, что женского киберспорта не существует. Меньше 5% профессиональных игроков — девушки. Почему? Потому что “девчонки не умеют играть”, “у них другие приоритеты: до тридцати надо создать семью, а не торчать в онлайне”. На самом деле, девушки вовсю играют, но в играх находят свое. Не соперничают, а проводят время, получают новый опыт, поддержку, общаются. Для девушек игры — социальная сеть. Об этом наша история», — объясняет выбор темы режиссер-постановщик Кирилл Алехин.
Первый сезон «Изи Катки» собрал более 5 млн просмотров и был отобран в программы международных фестивалей веб-сериалов SeriesLand в Испании и Marseille Web Fest во Франции.
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