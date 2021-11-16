В сети стартовал второй сезон веб-сериала о киберспорте «Изи Катка»

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Главную роль в проекте исполнила молодая актриса Ангелина Загребина

Спортивная драма «Последний Аксель» с Еленой Подкаминской и Алексеем Ягудиным стартует 2 декабря

16 ноября

Денис Никифоров превратится в «Ангела мести»

Компанию по съемочной площадке ему составили Татьяна Арнтгольц, Нелли Уварова и Юрий Батурин