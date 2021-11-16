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В сети стартовал второй сезон веб-сериала о киберспорте «Изи Катка»

16 ноября
2021 год

Новости кино >>
16 ноября 2021
В сети стартовал второй сезон веб-сериала о киберспорте «Изи Катка». Новые эпизоды, посвященные девушкам-геймерам, уже доступны для просмотра ВКонтакте, сообщает пресс-служба проекта.

Первый сериал о киберспорте «Изи Катка» получил продолжение
фото: «Изи Катка 2»

Главной героиней продолжения станет Акира, 20-летняя киберспортсменка, которая в первом сезоне была участницей команды «МБОУ СОШ №2» и пыталась выиграть чемпионат даже из школьного туалета. В новых сериях Акире предстоит добиваться славы самостоятельно. Она пройдет через сексизм, непонимание близких, поборется с собственным упрямством и поймет, что такое настоящие друзья.

Роль Акиры, как и в первом сезоне, исполняет Ангелина Загребина, снимавшаяся в сериале «Водоворот» и новом ориджиналсе Megogo «Последний аксель». Консультантом актрисы выступила Дарья «Куница» Щепелькова, в прошлом прогеймер и комментатор игры Warface. Также в сериале сыграли Арина Богданова, Александра Хромова, Егор Кирячок, Илья Смирнов и Алина Гвасалия, известная по проектам «Красные браслеты», «Дылды» и «Сны Алисы».

Первый сериал о киберспорте «Изи Катка» получил продолжение
фото: «Изи Катка 2»

«Говорят, что женского киберспорта не существует. Меньше 5% профессиональных игроков — девушки. Почему? Потому что “девчонки не умеют играть”, “у них другие приоритеты: до тридцати надо создать семью, а не торчать в онлайне”. На самом деле, девушки вовсю играют, но в играх находят свое. Не соперничают, а проводят время, получают новый опыт, поддержку, общаются. Для девушек игры — социальная сеть. Об этом наша история», — объясняет выбор темы режиссер-постановщик Кирилл Алехин.

Первый сезон «Изи Катки» собрал более 5 млн просмотров и был отобран в программы международных фестивалей веб-сериалов SeriesLand в Испании и Marseille Web Fest во Франции.
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