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В «Золотой коллекции неигрового кино» – фильм «К.Ш.Э», снятый первой советской женщиной-режиссером Эсфирь Шуб

16 ноября
2021 год

Новости кино >>
16 ноября 2021
В СССР звуковое кино появилось в 1930-ом, на три года позже, чем оно появилось на свет. Но в отличие от других стран у нас звук пришел сперва в документальное кино. Первый советский звуковой или, как тогда говорили, «тон-фильм» назывался «План великих работ» и целиком состоял из речей и докладов, посвященных первой пятилетке.

Приход звука совпал с идеологической и организационной перестройкой советского кинематографа, и в обязанность всех киностудий страны вменялось производство агитпропфильмов. Одним из первых тонфильмов стала картина со странным названием «К.Ш.Э». Это аббревиатура популярного в те годы лозунга «Комсомол – шеф электрификации», призванного мобилизовать молодежь на реализацию грандиозного плана по электрификации СССР. Фильм сняла первая в СССР женщина-кинорежиссер – Эсфирь Ильинична Шуб.

В «Золотой коллекции неигрового кино» – фильм «К.Ш.Э», снятый первой советской женщиной-режиссером Эсфирь Шуб

К этому времени за ее плечами уже были две сотни иностранных лент, перемонтированных для нашего кинопроката. И четыре собственных фильма, сложенных из дореволюционной и современной кинохроники. Самый знаменитый — «Падение династии Романовых» — положил начало новому жанру документального монтажного фильма. Формат был настольно новым и непривычным, что кинематографическое начальство не хотело признавать Эсфирь Шуб режиссером и выплачивать ей авторский гонорар, пока за нее не вступились Сергей Эйзенштейн и Владимир Маяковский — ее друзья и соратники по левому фронту искусств.

Работой над «КШЭ» Эсфирь Шуб должна была вновь подтвердить свой статус мастера кинорежиссуры. И ее картина оказалась неординарной и на редкость живой, хотя содержание ее можно описать одной фразой — «чудеса электричества на службе социализма». В ленте много новаторства, но главное то, что в ней впервые на советском экране заговорил не партийный вождь, не ученый, не видный писатель, а самый что ни на есть пролетарий – комсомолка Парамонова, работающая на производстве электрических лампочек. Процесс производства лампочек Эсфирь Шуб превратила в изящный электрический балет на музыку Гавриила Попова. Их совместную работу по достоинству оценил Сергей Эйзенштейн, приславший после премьеры телеграмму: «Поздравляю великолепной звуко-зрительной творческой победой в фильме «КШЭ».

Посмотрев очередную серию проекта «Золотая коллекция неигрового кино. XX век», можно узнать и о дальнейшей судьбе Эсфирь Шуб.



Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».

Цель проекта — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.

Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт-лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».

В «Золотой коллекции неигрового кино» – фильм «К.Ш.Э», снятый первой советской женщиной-режиссером Эсфирь Шуб
фото: кадр из фильма "КШЭ"

Первая серия проекта была посвящена основоположнику неигрового кино в России Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Вторая – картине «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко, ставшей первой в ряду экологических фильмов, ознаменовавших начало Перестройки в отечественном кинематографе, третья — документальному фильму «Катюша» Виктора Лисаковича, для съемок которого впервые в отечественном кинематографе была применена скрытая камера. Четвертая сериая рассказывает про фильм Михаила Кауфмана «Весной». Пятый выпуск посвящен «Вечному движению» Майи Меркель. Всего в сезоне 2021 года зрители увидят 10 эпизодов «Золотой коллекции».

Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию» – договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.
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В «Золотой коллекции неигрового кино» – фильм «К.Ш.Э», снятый первой советской женщиной-режиссером Эсфирь Шуб фотографии
В «Золотой коллекции неигрового кино» – фильм «К.Ш.Э», снятый первой советской женщиной-режиссером Эсфирь Шуб фотографии
В «Золотой коллекции неигрового кино» – фильм «К.Ш.Э», снятый первой советской женщиной-режиссером Эсфирь Шуб фотографии
В «Золотой коллекции неигрового кино» – фильм «К.Ш.Э», снятый первой советской женщиной-режиссером Эсфирь Шуб фотографии
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