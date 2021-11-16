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Европейская киноакадемия наградила фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки»

16 ноября
2021 год

Новости кино >>
16 ноября 2021
Европейская киноакадемия объявила первых лауреатов. В секции «Лучший монтаж» победителем стала Мухарам Кабулова за работу над фильмом Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

Европейская киноакадемия наградила фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки»
фото: «Разжимая кулаки», реж. Кира Коваленко

Действие фильма разворачивается в небольшом шахтерском городе в Северной Осетии: главная героиня пытается вырваться из-под гипертрофированной отцовской опеки. Недавно он был выдвинут от России на «Оскар» и получил Гран-при Каннского кинофестиваля в программе «Особый взгляд».

«Режиссер Кира Коваленко в мельчайших деталях знает, чего она хочет добиться, работая над фильмом. Но точное воплощение замысла невозможно без талантливой и профессиональной команды, которая разделяет видение автора. Мы не впервые работали с Мухарам Кабуловой, которая тонко и глубоко реализует режиссерский замысел. Искренне поздравляю Мухарам с заслуженной наградой», – комментирует решение Киноакадемии продюсер Александр Роднянский.

Ранее Мухарам Кабулова монтировала «Машу» Анастасии Пальчиковой, «Большую поэзию» Александра Лунгина и ленту азербайджанского режиссера Исмаила Сафарали «Дочь рыбака», продюсированием которой также занимался Александр Роднянский.

Помимо фильма «Разжимая кулаки» Европейская Киноакадемия отметила ленты «Великая свобода», которая стала победителем в категориях «Лучший оператор» и «Лучший саундтрек», и «Естественный свет» за лучшую работу художника-постановщика. Фильмы «Аммонит» и «Титан» стали обладателями «Лучших костюмов» и «Лучших причесок и макияжа». Победителями в категориях «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты» назвали норвежскую ленту «Невинные» и исландского «Агнца» соответственно. Церемония награждения, где будут объявлены остальные лауреаты премии, пройдет в Берлине 11 декабря.
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