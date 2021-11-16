Равшана Куркова сыграла школьную директрису в дебютном фильме братьев Пресняковых «Краш»

Первоначальным названием проекта было «Храни меня, мой Инстаграм». Действие в нем закручивается вокруг школьного скандала. Во время онлайн-урока о поэзии Бродского на экранах учеников мелькает дикпик. Консервативная директриса Лайма Олеговна пытается разоблачить хулигана, но вместо этого на нее сваливаются новые неприятности: чужие фото в телефоне мужа, незаконный фастфуд в школе и внезапная проверка городской администрации.
«Это фильм о любви, одиночестве и иллюзиях. Лайма Олеговна — женщина с внутренним стержнем, но доведенная до предела. Она идеалистика, человек старой гвардии, которому сложно адаптироваться в современных реалиях. В чем-то упертая, в чем-то наивная, она несчастлива, и мне ее по-человечески жаль», — рассказывает о своем персонаже Равшана Куркова.
«Внутри каждого из нас крутится одно большое непрерывное кино. И все паузы и перерывы на самом деле тоже чем-то заполнены. То есть по сути, мы никогда не можем отвлечься от жизни. Хорошо это или плохо, трагично или комично? Нам хотелось заострить на этом внимание, показать, что монтаж — от лукавого», — поясняют концепцию режиссеры. Главным источником вдохновения для них стали трудности, которые люди всего мира переживают в течение последних двух лет. Свой фильм они назвали «кино внутренне собранных людей, которые готовы подбодрить себя и всех, кто в этом нуждается».
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