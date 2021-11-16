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Равшана Куркова сыграла школьную директрису в дебютном фильме братьев Пресняковых «Краш»

16 ноября
2021 год

Новости кино >>
16 ноября 2021
Комедия «Краш» с Равшаной Курковой в главной роли, минуя кинотеатральный прокат, выйдет на видеосервисе START 10 декабря. Фильм стал режиссерским дебютом драматургов Олега и Владимира Пресняковых, написавших пьесу и сценарий фильма «Изображая жертву», сообщает пресс-служба видеосервиса.

Равшана Куркова сыграла школьную директрису в дебютном фильме братьев Пресняковых «Краш»
фото: Видеосервис START

Первоначальным названием проекта было «Храни меня, мой Инстаграм». Действие в нем закручивается вокруг школьного скандала. Во время онлайн-урока о поэзии Бродского на экранах учеников мелькает дикпик. Консервативная директриса Лайма Олеговна пытается разоблачить хулигана, но вместо этого на нее сваливаются новые неприятности: чужие фото в телефоне мужа, незаконный фастфуд в школе и внезапная проверка городской администрации.

«Это фильм о любви, одиночестве и иллюзиях. Лайма Олеговна — женщина с внутренним стержнем, но доведенная до предела. Она идеалистика, человек старой гвардии, которому сложно адаптироваться в современных реалиях. В чем-то упертая, в чем-то наивная, она несчастлива, и мне ее по-человечески жаль», — рассказывает о своем персонаже Равшана Куркова.

Равшана Куркова сыграла школьную директрису в дебютном фильме братьев Пресняковых «Краш»

Кроме актрисы в проекте приняли участие Юрий Чурсин, Макар Запорожский, Марк Эйдельштейн, Наталья Бочкарева, Мария Шукшина, Мария Кравченко и Юлия Ильина. Снят фильм одним кадром, без монтажных склеек, ради чего съемочной группе пришлось активно репетировать несколько месяцев. За визуальную часть отвечал оператор Андрей Найденов, работавший над фильмами Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и Натальи Назаровой «Простой карандаш».

«Внутри каждого из нас крутится одно большое непрерывное кино. И все паузы и перерывы на самом деле тоже чем-то заполнены. То есть по сути, мы никогда не можем отвлечься от жизни. Хорошо это или плохо, трагично или комично? Нам хотелось заострить на этом внимание, показать, что монтаж — от лукавого», — поясняют концепцию режиссеры. Главным источником вдохновения для них стали трудности, которые люди всего мира переживают в течение последних двух лет. Свой фильм они назвали «кино внутренне собранных людей, которые готовы подбодрить себя и всех, кто в этом нуждается».
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