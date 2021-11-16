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О самой известной собаке Великой Отечественной Войны снимут мини-сериал

16 ноября
2021 год

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16 ноября 2021
В Москве начались съемки 4-серийной военной драмы «Дина и Доберман» с Юлией Афанасьевой и Андреем Фроловым. В основе сюжета – история самой известной собаки Великой Отечественной Войны Джульбарса и девушки-собаковода Дины Волкац, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

О самой известной собаке Великой Отечественной Войны снимут мини-сериал
фото: Телеканал НТВ

Исходной точкой сюжета станет 1950 год. Во время съемок советского вестерна киногруппа узнает в снимающемся псе Джульбарса, героя недавно прошедшей войны, и просит его хозяина по прозвищу Доберман рассказать о подвигах легендарной собаки. Сквозь жизненный путь Джульбарса зрители увидят то, как в ходе войны людям помогали собаки, и станут свидетелями сложной фронтовой любви зрелого, сурового командира собачьего отряда Александра Мазовера и юной, артистичной Дины Волкац.

«Когда я получила сценарий, я, конечно, была в восторге от истории. От того, что это исторические персонажи. Целью моей героини было выдрессировать собак таким образом, чтобы они могли взорвать танк, но не становились при этом пушечным мясом», - рассказывает о своем персонаже исполнительница главной роли.

Режиссером проекта выступает Павел Мальков, работавший над «Морскими дьяволами» и одним из сезонов «Ментовских войн».
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