О паралимпийце Олеге Крецуле снимут фильм

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Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро снимутся в мистическом триллере Костаса Марсаана

17 ноября

Светлана Антонова станет няней в сериале «Валюша»

Также в проекте заняты Дарья Фекленко и Игорь Золотовицкий