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О паралимпийце Олеге Крецуле снимут фильм

17 ноября
2021 год

Новости кино >>
17 ноября 2021
В Молдавии начались съемки спортивной драмы «Крецул». В основе сюжета — биография дзюдоиста, участника Паралимпийской сборной России Олега Крецула. Роли спортсмена и его тренера Виталия Глигора исполнят актеры Никита Волков и Сергей Волков, сообщает пресс-служба компании Wish Media.

Роль спортсмена исполнит Никита Волков из «Трудных подростков»
фото: Wish Media

Фильм расскажет о событиях, произошедших в жизни Олега Крецула с 1997 года по 2001 год. В возрасте 22 лет, когда он уже был мастером спорта, участником олимпиады в Атланте и вице-чемпионом Европы, спустя несколько дней после свадьбы спортсмен попал в автокатастрофу. В аварии погибла жена и шурин Олега, а сам он навсегда лишился зрения. До возвращения в большой спорт пройдут четыре тяжелых года, в течение которых он получит не один официальный отказ и лишится тренера, с которым проработал 10 лет. Заново покорять спортивный Олимп Олег Крецул станет с Виталием Глигором, который возьмется тренировать старого друга. Вместе они выиграют ряд международных конкурсов, а в 2001 году Олега пригласят в Паралимпийскую сборную России, которой он принесет не одну медаль.

Роль спортсмена исполнит Никита Волков из «Трудных подростков»
фото: Wish Media

«Союз, спайка Олега и Виталия кажутся мне чем-то невозможным. Каждый день, проведенный рядом с ними, это непрерывное созерцание их переплетенности, необходимости друг в друге, совместной радости, витальности и невозможности разрыва. Надеюсь, нам с Никитой, моим однокурсником и давним другом, получится поймать эту тему в кадре, так как все время, проведенное на съемках, меня не покидает ощущение странного чуда, к которому мы, по счастливой случайности, стали немного причастны», — делится впечатлениями актер Сергей Волков.

Консультантами проекта стали сами спортсмены, режиссером и автором сценария выступает Александра Лихачева, дебютировавшая в кино с документальной лентой об олимпиаде в Сочи «Длинное. Черное. Облако опускается». За визуальную часть отвечает румынский оператор Мариус Пандуру, известный своим сотрудничеством с Раду Жуде и Корнелиу Порумбою.

Съемки фильма пройдут в Молдавии, Турции и Литве. Премьера планируется в 2022 году.
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№ 1
Лена Ганикина   17.11.2021 - 12:01
Ого, какая тяжелая история у человека.. Страшно даже представить себе, через что прошел спортсмен после аварии.. Хочется верить, что фильм снимут с учтем его мнения, консультируясь с ним, тогда может получиться... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Никита ВолковСергей Волков (III)Раду ЖудеКорнелиу Порумбою
фильмы
Длинное. Черное. Облако опускаетсяКрецул

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