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Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро снимутся в мистическом триллере Костаса Марсаана

17 ноября
2021 год

Новости кино >>
17 ноября 2021
Якутский режиссер Костас Марсаан, известный лентами «Иччи» и «Мой убийца», приступил к съемкам мистического триллера «Детектор». Главные роли в фильме исполнят Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро, сообщает пресс-служба Киностудии Горького.

Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро снимутся в новом мистическом триллере Костаса Марсаана
фото: Софья Анцупова | Киностудия им. М. Горького

В центре сюжета – бывшая оперуполномоченная Виктория. Она уволилась со службы после того, как на нее напал маньяк, и теперь пытается привыкнуть к обычной жизни. Вместе с мужем они удочеряют шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. И все вроде бы налаживается, но рисунки девочки не дают Виктории покоя. В них она угадывает жертв того самого маньяка.

«Мы покажем несколько пластов современного российского общества. Поиграем с иллюзиями, которые с ними связаны. Мне важно, чтобы зритель внутренне работал. Чтобы включалось его воображение, и он сам достраивал ситуации. С помощью особой атмосферы мы будем постепенно затягивать зрителя в тот мистический круг, в котором живет большинство из нас. Круг тревог, страхов и обид. Ведь самое страшное скрыто в человеческой психике», – рассказывает о проекте режиссер Костас Марсаан.

Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро снимутся в новом мистическом триллере Костаса Марсаана
фото: Софья Анцупова | Киностудия им. М. Горького

Основной блок съемок будет проходить в Москве и Московской области в ноябре–декабре 2021 года. Одной из локаций станет четырехуровневый дом, который построил для себя летчик-космонавт Алексей Леонов.

Премьера фильма состоится не позднее 2023 года.
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