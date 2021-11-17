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«Пассажиры» добрались до монтажа

17 ноября
2021 год

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17 ноября 2021
В Москве завершились съемки второго сезона оригинального сериала START «Пассажиры». Режиссер Артем Литвиненко приступил к монтажу. Премьера восьми новых эпизодов состоится в начале 2022 года, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Пассажиры» добрались до монтажа
фото: Видеосервис START

Главными героями новых серий о необычном такси, перевозящем людские души между мирами, станут персонажи Сергея Гилева и Ани Чиповской, Кирилл и Мэри. Кирилл, один из «неудачных» пассажиров первого сезона, станет водителем и должен будет переправить на тот свет столько же душ, сколько человек он сгубил, пристрастив их к запрещенным веществам. Мэри, душа которой не может обрести покой, пока такси не перевезет всех пассажиров, будет ему помогать. Скептик Кирилл будет учиться чуткости и эмпатии, необходимым для общения с клиентами, а история их взаимоотношений с Мэри станет сквозной линией всего сезона.

«Пассажиры» добрались до монтажа
фото: Видеосервис START

Также в съемках приняли участие Надежда Маркина, Юрий Чурсин, Сергей Шакуров, Евгений Сидихин, Наталья Вдовина, Никита Кологривый, Вероника Мохирева, Ирина Рахманова, Лев Малишава и главный герой прошлого сезона Кирилл Кяро.

«“Пассажиры” — это история про человеческую боль и изъяны, которые мы прячем в себе. Это сериал про любовь, страдание и счастье. Мне волнительно возвращаться в новый сезон. Вспоминая прошлый год, я поймал себя на мысли, что съемки в проекте были одним из самых счастливых моментов 2020-го», — делится впечатлениями исполнитель роли первого водителя.

В новом сезоне полноценным героем станет и сама машина. Как утверждает шоураннер проекта Руслан Сорокин, о ней мы узнаем много интересного.

Премьера первого сезона «Пассажиров» состоялась на сервисе START в декабре 2020 года. Сериал получил номинацию в категории Short fiction program на канадском фестивале Rockie и стал победителем международной премии Seoul International Drama Awards, вручаемой за достижения в производстве многосерийных драм.
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«Пассажиры» добрались до монтажа
«Пассажиры» добрались до монтажа
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