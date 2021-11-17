Сериалы онлайн-платформ впервые поборются за «Золотого орла»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России сообщила об изменениях списка номинаций премии «Золотой орел», которая в 2022 году отметит свое 20-летие.
фото: РИА Новости
Одним из нововведений станет появление категории «Лучший сериал онлайн-платформы». Кроме того, секция «Лучший ТВ сериал» будет объединена в единую номинацию без указания количества серий, а награду за лучший зарубежный фильм в российском прокате упразднят. С этого года председателем Экспертного совета выступит киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев.
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