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Сериалы онлайн-платформ впервые поборются за «Золотого орла»

17 ноября
2021 год

Новости кино >>
17 ноября 2021
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России сообщила об изменениях списка номинаций премии «Золотой орел», которая в 2022 году отметит свое 20-летие.

«Золотой орел»-2022
фото: РИА Новости

Одним из нововведений станет появление категории «Лучший сериал онлайн-платформы». Кроме того, секция «Лучший ТВ сериал» будет объединена в единую номинацию без указания количества серий, а награду за лучший зарубежный фильм в российском прокате упразднят. С этого года председателем Экспертного совета выступит киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев.

Среди сериалов онлайн-платформ на попадание в лонг-лист претендуют 23 проекта. В их числе «Медиатор», «Пассажиры», «Вампиры средней полосы», «Большая секунда», «Вертинский», «Пингвины моей мамы», «Топи», «Выжившие» и другие. В лонг-лист секции «Лучший фильм» вошли 33 картины, среди которых фестивальные хиты «Герда» Натальи Кудряшовой, «Дело» Алексея Германа-младшего, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Нуучча» Владимира Мункуева, «Медея» Александра Зельдовича.

Шорт-листы премии будут определены по итогам первого тура голосования. Церемония награждения пройдет 28 января 2022 года на «Мосфильме».
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