Ольга Кузьмина подарит голос Чебурашке

Главную роль в полнометражном игровом фильме «Чебурашка» исполнит Ольга Кузьмина. Актриса не только озвучит, но и подарит легендарному персонажу Эдуарда Успенского свои эмоции, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».
фото: «Централ Партнершип»
Сам Чебурашка появится на экране с помощью компьютерных технологий и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG. По сюжету он не плюшевая игрушка, а мохнатый зверек, удивительным образом переместившийся из родной апельсиновой рощи в маленький приморский город.
«Еще во время работы над сценарием, у нас было четкое представление о том, какие артисты должны играть главные роли. Их позвали на пробы, чтобы убедиться в правоте изначального выбора. И тогда у нас возник вопрос: «Кто же будет играть Чебурашку». Именно играть, потому что помимо голоса артисту важно передать все эмоции главного героя на крупных планах. Не сговариваясь, мы вспомнили про Олю Кузьмину, с которой работали над сериалом "Кухня". Ее уникальный голос и обаяние нам идеально подошли. Уверен, что Чебурашка у нее получится замечательный», – комментирует выбор актрисы соавтор сценария Виталий Шляппо.
Ранее стало известно, что роль Гены, который в фильме будет не совсем крокодилом, исполнит Сергей Гармаш. Съемки проходили в живописных уголках Сочи, Кисловодска и Пятигорска. Сейчас группа в главе с режиссером Дмитрием Дьяченко работает в павильоне в Москве.
Премьера фильма запланирована на 1 января 2023 года.
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