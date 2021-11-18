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Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря

18 ноября
2021 год

Новости кино >>
18 ноября 2021
Премьера второго сезона «Последнего министра» Романа Волобуева состоится 2 декабря только на Кинопоиске HD. В этот день выйдут первые три серии, а затем подписчикам будут доступны две серии в неделю, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

По словам режиссера и сценариста сериала Романа Волобуева, «обычно второй сезон — это или катастрофа, или шедевр. Мы долго думали, какой вариант выбрать, и в итоге решили совместить. Любое продолжение — всегда немножко движение по кругу, а поскольку наших героев работа и так заставляет ходить кругами, хотелось дать им всем шанс вырваться из этой адской цикличности. Если первый сезон был про невозможность что-то изменить, то второй — по крайне мере для меня — про возможность. Самое веселое в нашей работе — это обманывать ожидания. Я надеюсь, у нас это получилось».

Генеральными продюсерами сериала выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов и Ольга Филипук, а креативным продюсером и шоураннером — Дмитрий Нелидов. За визуальную составляющую второго сезона отвечает оператор Матвей Ставицкий.

Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«Меня переполняет гордость за всю команду, которая в этот раз подняла художественную планку на новый уровень, демонстрируя всем и самим себе, что «Последний Министр» — это не ситком, а исключительное, художественное и высокоинтеллектуальное хулиганство», — говорит Иван Самохвалов.

По сюжету министр Евгений Александрович Тихомиров продолжает трудиться на благо страны: повышает рождаемость, развивает туризм, наводит порядок в космической отрасли. Но чем смелее инициативы энергичного чиновника, тем сложнее интриги, которые плетутся за его спиной. В Министерстве заводится шпион, верные соратницы начинают перетягивать одеяло на себя, бюрократический мрак сгущается с каждым днем. А хочется просто гулять по бульвару, где мороженка и палатка с шаурмой.

Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«Возможность шутить и смеяться над сложными вещами — одна из важнейших ценностей нашего менталитета. Говорить и смеяться о сложном нужно — это как пять стадий принятия, в то время как многие вокруг находятся между отрицанием и гневом. Вот всем нам лекарство — в виде второго сезона "Последнего министра"», — считает Дмитрий Нелидов.

В новом сезоне Министерство перспективного планирования вернётся в полном составе. В роли Тихомирова — неизменно Ян Цапник, в роли его зама — Ольга Сутулова. Помогать им наводить порядок в стране будут герои в исполнении Сергея Епишева, Софьи Лебедевой, Фёдора Лаврова, Анны Шепелевой, Алексея Золотовицкого, Сергея Стёпина, Эльвиры Кекеевой, Дарьи и Екатерины Носик. Появятся в сериале и новые персонажи: их сыграют Екатерина Вилкова, Сергей Гилёв и Александра Дроздова.

Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«Все мы помним, чем закончился для Нечаевой первый сезон. Она абсолютно на нуле, и ей нужно начинать всё заново. Но у неё есть определенное ощущение власти — когда всё держится на твоих плечах. Приятно знать, что ты единственная, кто может спасать. И это серьезный двигатель. А потом второй сезон немножко поменяет приоритеты, немножко поменяет жизнь героев. И у Ксении Борисовны, безусловно, будет мотивация оставаться в Министерстве перспективного планирования», — поведала о своей героине Ольга Сутулова.
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Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря фотографии
Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря фотографии
Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря фотографии
Второй сезон «Последнего министра» с Яном Цапником стартует 2 декабря фотографии
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