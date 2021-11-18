28 лет спустя: по манге «Гол!» наконец снимут новое аниме

Студия EMT Squared
объявила о премьере нового спортивного сериала «Гол! Пас в будущее» (Shoot! Goal to the Future)
в 2022 году.
Грядущее аниме расскажет о неисповедимых путях футбола. Ацуси Камия раньше был лидером команды средней школы Какэгава, а сейчас вырос во всемирно известного спортсмена, капитана одного из лучших итальянских клубов. Хидэто Цудзи учится в той же самой школе, но футболом не интересуется вовсе, тем более что и команда в Какэгаве слабенькая. Встреча юноши и опытного спортсмена станет началом новой легенды.
Читать
Еще больше футбола в аниме «Аой Асито»
Shoot! Goal to the Future – самостоятельный спокон
-сериал с оригинальной историей, однако в его основе лежит манга Цукасы Осимы
«Гол!», выходившая с 1987 по 2003 годы. Ацуси Камия — один из основных персонажей первоисточника, в те годы только начинавший стяжать славу первоклассного плеймейкера. Популярности манги хватило, чтобы она разрастись в медиа-франшизу: в 1993 году появился сериал «Бьет Синяя Легенда!»
от Toei Animation
, а через год к нему добавились две видеоигры для Game Boy и Super Famicom.
Ответственная за производство студия EMT Squared основана только в 2015 году и пока наиболее известна по франшизе «Какао цвета дождя»
и сэйнен
-сериалу «Ми-ми-ми-мишка»
.
обсуждение >>