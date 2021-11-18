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28 лет спустя: по манге «Гол!» наконец снимут новое аниме

18 ноября
2021 год

Новости кино >>
18 ноября 2021
Студия EMT Squared объявила о премьере нового спортивного сериала «Гол! Пас в будущее» (Shoot! Goal to the Future) в 2022 году.

28 лет спустя: по манге «Гол!» наконец снимут новое аниме

Грядущее аниме расскажет о неисповедимых путях футбола. Ацуси Камия раньше был лидером команды средней школы Какэгава, а сейчас вырос во всемирно известного спортсмена, капитана одного из лучших итальянских клубов. Хидэто Цудзи учится в той же самой школе, но футболом не интересуется вовсе, тем более что и команда в Какэгаве слабенькая. Встреча юноши и опытного спортсмена станет началом новой легенды.

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Shoot! Goal to the Future – самостоятельный спокон-сериал с оригинальной историей, однако в его основе лежит манга Цукасы Осимы «Гол!», выходившая с 1987 по 2003 годы. Ацуси Камия — один из основных персонажей первоисточника, в те годы только начинавший стяжать славу первоклассного плеймейкера. Популярности манги хватило, чтобы она разрастись в медиа-франшизу: в 1993 году появился сериал «Бьет Синяя Легенда!» от Toei Animation, а через год к нему добавились две видеоигры для Game Boy и Super Famicom.

28 лет спустя: по манге «Гол!» наконец снимут новое аниме

Ответственная за производство студия EMT Squared основана только в 2015 году и пока наиболее известна по франшизе «Какао цвета дождя» и сэйнен-сериалу «Ми-ми-ми-мишка».
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28 лет спустя: по манге «Гол!» наконец снимут новое аниме фотографии
28 лет спустя: по манге «Гол!» наконец снимут новое аниме фотографии
28 лет спустя: по манге «Гол!» наконец снимут новое аниме фотографии
28 лет спустя: по манге «Гол!» наконец снимут новое аниме фотографии
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Золотая коллекция (выпуск 7)

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