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Анатолий Белый и Иван Макаревич раскроют «Мою большую тайну» 23 ноября

18 ноября
2021 год

Новости кино >>
18 ноября 2021
Детективный триллер Никиты Грамматикова «Моя большая тайна», состоящий из десяти эпизодов хронометражем 48 минут, будет эксклюзивно доступен с 23 ноября в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.

Анатолий Белый и Иван Макаревич раскроют «Мою большую тайну» 23 ноября
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

В сериале сыграли Анатолий Белый, Анна Невская, Иван Макаревич, Влад Соколовский, Юрий Чурсин, Кристина Кучеренко, Кирилл Батишта, Саид-Магомед Хасаев, Анастасия Талызина и Игорь Лаский.

Действие триллера происходит в закрытом кампусе экспериментального вуза на острове Русский. Студентка Соня Кимаева возвращается из заграницы в общежитие академии, чтобы расследовать загадочную гибель своей лучшей подруги. Но за это время, что Соня отсутствовала, ситуация круто изменилась и теперь по рукам студентов и преподавателей ходят отрывки из изобилующего шокирующими подробностями личного дневника погибшей. Каждый день все новые и новые тайны студентов и преподавателей Академии становятся известны всем, благодаря анонимному блогу «Твоя большая тайна».

Анатолий Белый и Иван Макаревич раскроют «Мою большую тайну» 23 ноября
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

Для саундтрека сериала были отобраны треки современных российских инди-исполнителей, в числе которых Тося Чайкина, Гречка, Монеточка, polnalubvi, Nemiga, Artemiev и другие. Создатели сериала сознательно не использовали в проекте композиции иностранных музыкантов.

Презентация «Моей большой тайны» состоится в рамках фестиваля Comic Con Russia, который в этом году проходит в онлайн-формате. Трансляция презентации сериала пройдет 20 ноября в официальном сообществе Comic Con Russia ВКонтакте. Проект лично представят режиссер Никита Грамматиков, актеры Кристина Кучеренко, Иван Макаревич и шоураннер Сигита Моставичюте. Они расскажут об идее создания сериала, интересных моментах со съемочной площадки, раскроют персонажей и представят эксклюзивные характер-ролики.
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Анатолий Белый и Иван Макаревич раскроют «Мою большую тайну» 23 ноября фотографии
Анатолий Белый и Иван Макаревич раскроют «Мою большую тайну» 23 ноября фотографии
Анатолий Белый и Иван Макаревич раскроют «Мою большую тайну» 23 ноября фотографии
Анатолий Белый и Иван Макаревич раскроют «Мою большую тайну» 23 ноября фотографии
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