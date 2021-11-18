Операторы фильмов «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи» и «Спутник» номинированы на премию «Белый квадрат»

В московском кинотеатре «Художественный» 2 декабря состоится XVII Церемония вручения премии операторского искусства «Белый квадрат
», которая присуждается за лучшую работу оператора в полнометражном художественном фильме. Согласно пресс-службе премии, в этом году номинированы Ирина Уральская
, Андрей Найдёнов
, Максим Жуков
, Олег Лукичёв
и Михаил Милашин
, работавшие над картинами «Блокадный дневник
», «Дорогие товарищи
», «Спутник
», «Северный ветер
» и «На острие
» соответственно.
Победителем в специальной номинации премии имени Сергея Урусевского
«За вклад в операторское искусство» 2021 года стал заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Леонидович Агранович
.
Жюри «Белого квадрата» на сей раз возглавил кинооператор Юрий Любшин
, а в оценке работ ему помогают режиссёр Оксана Карас
, операторы Александр Тананов
, Семён Яковлев
, киновед Евгения Тирдатова
, художник-постановщик Аддис Гаджиев
и колорист Тимофей Голобородько.
По словам президента Гильдии Кинооператоров Союза Кинематографистов России Ильи Дёмина
, «последние годы в киноискусстве идет брожение умов. С одной стороны, съемочная техника достигла такого развития, что человек с высокой зарплатой и равнодушный к еде вполне может купить себе камеру и назвать себя оператором. С другой же стороны, очередная волна пандемии раскидала съемочные группы по российским городам. Сегодня как никогда удешевление кинопроизводства коснулось бюджетов фильмов и сериалов. И если актёрские звездные составы держат планку качества и зарплат, то продюсеры смело разглядывают видеоблогеров в надежде найти среди них талантливых кинооператоров. Мы же талантливых операторов отмечаем и громко о них говорим. И этот год не будет исключением».
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