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Операторы фильмов «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи» и «Спутник» номинированы на премию «Белый квадрат»

18 ноября
2021 год

Новости кино >>
18 ноября 2021
В московском кинотеатре «Художественный» 2 декабря состоится XVII Церемония вручения премии операторского искусства «Белый квадрат», которая присуждается за лучшую работу оператора в полнометражном художественном фильме. Согласно пресс-службе премии, в этом году номинированы Ирина Уральская, Андрей Найдёнов, Максим Жуков, Олег Лукичёв и Михаил Милашин, работавшие над картинами «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи», «Спутник», «Северный ветер» и «На острие» соответственно.

Победителем в специальной номинации премии имени Сергея Урусевского «За вклад в операторское искусство» 2021 года стал заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Леонидович Агранович.

Операторы фильмов «Блокадный дневник», «Дорогие товарищи» и «Спутник» номинированы на премию «Белый квадрат»
фото: facebook.com

Жюри «Белого квадрата» на сей раз возглавил кинооператор Юрий Любшин, а в оценке работ ему помогают режиссёр Оксана Карас, операторы Александр Тананов, Семён Яковлев, киновед Евгения Тирдатова, художник-постановщик Аддис Гаджиев и колорист Тимофей Голобородько.

По словам президента Гильдии Кинооператоров Союза Кинематографистов России Ильи Дёмина, «последние годы в киноискусстве идет брожение умов. С одной стороны, съемочная техника достигла такого развития, что человек с высокой зарплатой и равнодушный к еде вполне может купить себе камеру и назвать себя оператором. С другой же стороны, очередная волна пандемии раскидала съемочные группы по российским городам. Сегодня как никогда удешевление кинопроизводства коснулось бюджетов фильмов и сериалов. И если актёрские звездные составы держат планку качества и зарплат, то продюсеры смело разглядывают видеоблогеров в надежде найти среди них талантливых кинооператоров. Мы же талантливых операторов отмечаем и громко о них говорим. И этот год не будет исключением».
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