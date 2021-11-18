«Золотая коллекция»: Алексей Федорченко снял ремейк на лучшую советскую документальную комедию «Тот, кто с песней»

Картина «Тот, кто с песней» вышла в 1988 году и стала и визитной карточкой Свердловской киностудии. Она была снята в разгар Перестройки, тогда СССР казался незыблемым, на майские и ноябрьские праздники по центральным улицам советских городов ходили демонстрации трудящихся с транспарантами и портретами Ленина. Но над всем этим уже можно было смеяться.
фото: кадр из фильма Тарика
Герой ленты - пенсионер Евгений Петрович Шикунов, открывший в себе талант писать гимны для предприятий. После его песни для «Уралкабеля» ему предложили охватить всю кабельную отрасль. Самодеятельный композитор и поэт объездил весь Советский Союз, создавая новые стихи с учетом местной специфики, но припев всегда был универсальным: «Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда. Нет на карте страны даже точки, не служили бы где провода».
«Фильм, сделанный Алексеем Федорченко, отличается от остальных фильмов нашего сериала «Золотая коллекция». Это попытка спустя 30 лет сделать ремейк фильма Тарика. И хотя главный герой картины уже умер, а страна, в которой он начал свою карьеру создателя корпоративных гимнов, исчезла, его дело продолжают десятки современных композиторов-гимнюков. Индивидуальный и экзотический в советское время промысел, стал солидным бизнесом», - отмечает автор проекта, президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.
Алексей Федорченко продолжает ту жанровую линию, которую начал Владислав Тарик и его коллеги по творческому объединению «Надежда».
Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».
Цель проекта — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.
Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт-лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».
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